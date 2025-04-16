新光黃埔落戶黃埔天地 部分影院改造小紅館料6月開幕

北角新光上月結業後，自13年前接手營運的新光戲院大劇場主席李居明昨日宣布，「新光黃埔」將承接嘉禾黃埔落戶黃埔天地，租賃近五萬呎戲院用地，望活化影院及表演場地，打造多功能劇場發展成「小紅館」，開拓香港娛樂文化一個新地標，預計將於6月份正式開幕。 新光黃埔戲院將會播放粵劇電影及經典的中西電影，另預留部分面積改造成小劇場，屆時將會把北角新光的打光、音響等器材搬到新址，主辦方期望為難以預訂紅館等大型場地的表演者提供表演舞台，亦希望藉此劇場培育出香港新一代棟篤笑藝人。

目前嘉禾黃埔有4間戲院，各有300座位，4院聯演可提供1,200座位，待具體計劃落實後將改動成更合適的表演場地。但李居明補充指，新光黃埔不會上演粵劇，想要看傳統大戲的觀眾，可往西九文化區戲曲中心等大劇場，故兩者不存在競爭。

李居明指黃埔人傑地靈、風水極佳 談及選址黃埔原因，李居明表示，很早已喜歡黃埔區，在風水上這個地方人傑地靈、風水極佳，為九運具發展潛力的文化地標，故決定將新光文化精神在此區延續。他相信「新光黃埔」的進駐，可以讓新光精神吸引更多人參與文化傳承，從而帶旺黃埔，打造了文化娛樂的新地標。他亦看好「新光黃埔」新地標可以活化目前正在式微的戲院行業，期待2026年世界及香港電影的復甦，並續指將成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，為本土製作的電影及粵劇提供宣傳贊助，具體新計劃將於開幕時公布。