新冠疫苗｜圍封同時登記打針非複雜事　聶德權：研日後可打復必泰

第五波疫情波及全港，至昨錄得逾7,000宗死亡，絕大部分為長者，推高「一老一幼」新冠疫苗接種率是現時抗疫目標之一。政府昨公布，本周試行在圍封大廈的同時，安排為未打針的70歲或以上長者或殘疾人士登記，待圍封完成後翌日上門提供科興疫苗接種；政府本周亦會透過地區組織試用登記上門打針的網上平台，其後全面推行計劃。負責統籌疫苗接種的公務員事務局長聶德權指，在圍封期間替長者作簡單評估非複雜事，待熟習流程後可一晚於多幢被圍封的大廈上門評估。他又指，為盡快推行計劃，初期只能提供科興疫苗，相信日後運作順暢後可同時提供復必泰疫苗。

聶德權於電台節目指，當局去年下半年起安排流動接種車時已有駐場醫生為長者解說，其後便即場打針，認為圍封大廈期間上門替長者評估「唔係一件咁複雜嘅事情」。他指，社區疫苗接種中心每日數以萬計市民打針，在針後休息時間「基本都冇咩事」，鮮有出現突發情況，認為可安排在長者接種後安排義工在場觀察，有需要便立即召喚醫護。

聶德權提及，由於當局希望盡快推行計劃，加上大多長者傾向打科興，因此初期只能提供在運送和接種都較方便的科興疫苗，並強調兩款疫苗均安全有效，能減低重症和死亡。但他指，如有需要不排除日後可同時安排復必泰疫苗接種服務。他又指，初期或會先於某一幢被圍封大廈試行，待流程順暢後相信可同時處理多幢。