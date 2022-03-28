新冠疫苗｜圍封同時登記打針非複雜事　聶德權：研日後可打復必泰

第五波疫情波及全港，至昨錄得逾7,000宗死亡，絕大部分為長者，推高「一老一幼」新冠疫苗接種率是現時抗疫目標之一。政府昨公布，本周試行在圍封大廈的同時，安排為未打針的70歲或以上長者或殘疾人士登記，待圍封完成後翌日上門提供科興疫苗接種；政府本周亦會透過地區組織試用登記上門打針的網上平台，其後全面推行計劃。負責統籌疫苗接種的公務員事務局長聶德權指，在圍封期間替長者作簡單評估非複雜事，待熟習流程後可一晚於多幢被圍封的大廈上門評估。他又指，為盡快推行計劃，初期只能提供科興疫苗，相信日後運作順暢後可同時提供復必泰疫苗。
聶德權於電台節目指，當局去年下半年起安排流動接種車時已有駐場醫生為長者解說，其後便即場打針，認為圍封大廈期間上門替長者評估「唔係一件咁複雜嘅事情」。他指，社區疫苗接種中心每日數以萬計市民打針，在針後休息時間「基本都冇咩事」，鮮有出現突發情況，認為可安排在長者接種後安排義工在場觀察，有需要便立即召喚醫護。
聶德權提及，由於當局希望盡快推行計劃，加上大多長者傾向打科興，因此初期只能提供在運送和接種都較方便的科興疫苗，並強調兩款疫苗均安全有效，能減低重症和死亡。但他指，如有需要不排除日後可同時安排復必泰疫苗接種服務。他又指，初期或會先於某一幢被圍封大廈試行，待流程順暢後相信可同時處理多幢。
研派發防疫服務包時登記資料
聶德權指，在政府人員或義工上門派發「防疫服務包」時，是一個好機會接觸行動不便的長者和殘疾人士，當局將研究於派發物資同時，收集有關人士的接種意欲等資料，再透過網上登記平台編配外展打針隊。
對於有意見認為，長者接受圍封檢測已很擔心，要短時間內決定打針並不容易，或需醫護花更多時間解說。聶德權重申，長者是高危群組，即使要花很多人力物力替他們打針都值得，如個別長者感到憂慮可再做「工夫」，並指不少長者本身有意接種疫苗，但礙於行動不便無法出行，「流動車佢哋都落唔到去」，認為上門打針能便利他們。
3歲或以上科興疫苗接種中心
- 銅鑼灣香港中央圖書館
- 長沙灣香港紗廠
- 創紀之城5期
- 港鐵青衣站 (至4月21日)
- 北角渣華道體育館
- 佐敦官涌體育館
- 沙田源禾路體育館
12歲或以上復必泰疫苗接種中心
- 香港大學本部陸佑堂
- 荃灣體育館
- 西營盤中山紀念公園體育館
- 旺角界限街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 九龍灣體育館
- 西灣河體育館
- 觀塘曉光街體育館
- 荔枝角公園體育館
- 元朗體育館
- 葵涌林士德體育館
- 沙田香港中文大學醫院 (不設「即日籌」)
- 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心 (不設「即日籌」)
- 屯門大會堂 (短期接種中心)
- 上水廣場 (短期接種中心)
- 沙田大會堂 (短期接種中心)
- 銅鑼灣加路連山道 (短期接種中心；3月29日起)
- 港鐵青衣站 (3月29日起)
5至11歲兒童復必泰疫苗接種中心
- 荃灣體育館
- 九龍灣香港兒童醫院
- 沙田圓洲角體育館
- 黃竹坑香港大學駐港怡醫院