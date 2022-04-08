新冠疫苗｜本月底推全港疫苗到戶接種　聶德權：至昨為6廈19人打針

政府上月底起開始試行在圍封檢測的大廈推行上門登記打針服務，聶德權公布，將於本月底開展全港疫苗到戶接種服務，為年滿70歲的長者或行動不便者上門打科興疫苗，亦正籌備網上登記平台及電話熱線中心。

聶德權指，至昨共為6幢圍封樓宇中19名居民打針，包括16名65至98歲長者，以及3名14至45歲殘疾人士，形容是「針針皆辛苦」；另有9人已經登記打針，但因早前確診尚未康復而未能接種。問及計劃成效，聶德權指，部分圍封大廈約兩成半人確診，平均每幢只有4至6人適合和有意打針，強調數字小是預料之內。他強調，對於難以外出的居民，計劃是他們唯一能打針的途徑，而且有助當局熟習物流和各方面的流程，即使需要花大量人力物力都是值得，並預計當登記平台推出後將會有更多人申請。

「針等人」問題嚴重

聶德權提到，截至昨晚本港共接種1,536萬針疫苗，654萬人已打首針，佔3歲或以上人口的九成，另有576萬名12歲或以上市民打第二針，佔該年齡群組的85.6%，而第三針亦已有291萬人接種，佔合資人口六成。聶德權補充指，現時有逾170萬人「夠期」打第三針但未接種，部分人或於近期受感染，並提及過去7天平均每日打3.4萬針，形容「針等人」情況嚴重。