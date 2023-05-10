新冠肺炎｜盧寵茂：公共衞生風險明顯降低　無意重開更多疫苗接種點

本港新型肺炎活躍程度急升。醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港醫療系統防治能力和整體社會應對能力，在各方努力下已大幅提升，新型肺炎對本地公共衞生構成的風險已明顯降低。他並稱，政府會繼續鼓勵市民接種新冠疫苗，惟不考慮重開更多疫苗接種點，以及免費為非高危群組接種加強劑。

不擬為非高危群組免費打加強劑

盧寵茂今日(10日)在立法會回應議員質詢，選委界周文港指公眾對接種新冠疫苗仍有殷切需求，但多間新冠疫苗接種中心已經關閉，而非合資格人群亦不能再享有免費加強劑接種服務。他並稱，自己亦曾嘗試致電衞生防護中心名單上10間有提供新冠疫苗的私營醫療機構，有6至7間均表明沒有疫苗供應，關注當局會否採取措施改善私營市場疫苗供應不穩的情況，包括設立公營自費接種站等。

新冠疫苗接種計劃上月起，只會向特定群組提供免費加強劑接種服務。盧寵茂表示，本港第三針接種率平均已達85%，連同自然感染的市民，有95%市民已達三針的預防作用，因此有關需求已大幅減少。他指，現有病毒的病情已輕微得多，故暫時未有考慮設立更多疫苗接種點，以及不會為非高危人群提供免費加強劑。