新地西沙GO PARK運動商業綜合發展 4大旗艦商戶率先落實進駐

位處西貢及烏溪沙之間的西沙GO PARK，座落西沙海映路9號，由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所設計，以「運動商業綜合體」為發展理念，建構集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標。

新鴻基地產興建的西沙大型綜合發展項目，早前公布由運動綜合部分「西沙GO PARK」及多元化戶外運動公園「西沙SPORTS PARK」，共同打造糅合室內與室外，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標。日前，新地率先宣布「西沙GO PARK」4大旗艦商戶落實進駐，包括耀榮文化落戶室內主場館並命名為「AXA安盛創夢館(AXA Dreamland)」、前香港劍擊代表隊教練黃贊所創立的「香港劍擊學校」、前香港攀石代表隊運動員何善揮創立的「Just Climb」及提供優質健身設施及體驗課堂的「Super Motion」24小時健身中心，務求新項目能夠滿足大衆對健康及運動的追求。

新地租務部總經理周淑雯小姐表示，期望西沙GO PARK能夠成為備受港人追捧的高品質生活休閒空間，創造城市生活的新範本。「新地率先公布4大旗艦商戶加盟，讓大家無論是在這裡參與各項運動或觀賞體育比賽，還是前來享受餐飲及各種休閒體驗，都能享受西沙GO PARK獨有的優越環境及氛圍，滿足大家重視健康和不同生活的需要，同時亦透過運動及活動體驗，凝聚各種興趣的社群。」

前香港攀石代表隊運動員何善揮先生創立的室內攀石場Just Climb，於西沙GO PARK首次開設戶外攀石場，提供各類攀石課程、攀石同樂日、Team Building等活動。