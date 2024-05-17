新地西沙GO PARK運動商業綜合發展 4大旗艦商戶率先落實進駐

新鴻基地產興建的西沙大型綜合發展項目，早前公布由運動綜合部分「西沙GO PARK」及多元化戶外運動公園「西沙SPORTS PARK」，共同打造糅合室內與室外，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標。日前，新地率先宣布「西沙GO PARK」4大旗艦商戶落實進駐，包括耀榮文化落戶室內主場館並命名為「AXA安盛創夢館(AXA Dreamland)」、前香港劍擊代表隊教練黃贊所創立的「香港劍擊學校」、前香港攀石代表隊運動員何善揮創立的「Just Climb」及提供優質健身設施及體驗課堂的「Super Motion」24小時健身中心，務求新項目能夠滿足大衆對健康及運動的追求。
新地租務部總經理周淑雯小姐表示，期望西沙GO PARK能夠成為備受港人追捧的高品質生活休閒空間，創造城市生活的新範本。「新地率先公布4大旗艦商戶加盟，讓大家無論是在這裡參與各項運動或觀賞體育比賽，還是前來享受餐飲及各種休閒體驗，都能享受西沙GO PARK獨有的優越環境及氛圍，滿足大家重視健康和不同生活的需要，同時亦透過運動及活動體驗，凝聚各種興趣的社群。」
耀榮文化主理室內場館 劍擊學校、攀石場及健身中心齊加盟
屹立演藝行業數十載的耀榮文化將會主理西沙GO PARK的室內主場館「AXA安盛創夢館(AXA Dreamland)」。佔地24,000平方呎的大型室內主場館，可容納1,500名觀眾，適合進行各項室內體育競賽、現場演出。而在港開業22年、曾啓蒙超過50名優秀精英運動員進入香港代表隊，包括奧運金牌得主張家朗及世錦少年賽金牌得主張藝馨等的「香港劍擊學校」，亦選址西沙GO PARK開設其新界區第一間分校。至於Just Climb攀石場將於西沙GO PARK首度開設戶外攀石場，提供各類攀石課程、攀石同樂日、Team Building等活動；佔地6,000平方呎的Super Motion健身中心更會提供24小時健身設施，同時提供瑜伽、跳舞、健身堂課程。