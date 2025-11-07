新居屋禁售期減至10年　公屋聯會：足以防止炒賣

房委會資助房屋小組委員會通過一系列「房屋階梯向上流」措施。公屋聯會主席文裕明表示，有關新居屋禁售期減至10年的改動合適，相信已足夠防止炒賣，並且可以鼓勵購買者向上流。
白表申請人仍有其他選擇
文裕明今早(7日)在港台節目表示，原本轉讓限制年期設在15年太長，會令房屋轉售時涉及維修及保養等費用。他又認為，綠白表比例調整至各佔一半後，可以令綠表申請人有更多流轉機會，表面上可能會減低白表申請人的機會，但當私樓供應增加，白表申請人仍有其他選擇。
洪雯：對縮短禁售期有所保留
選委界立法會議員洪雯在同一節目表示，對於禁售期縮短至10年有所保留。她認為，允許居屋補地價後轉為私人市場出售，可能變相令夾心階層選擇減少，並對私人市場造成干擾。政府房屋政策應聚焦於協助難以在私人市場置業的市民，而非與私人市場競爭。
洪雯又指出，1997年35歲以下業主佔22%，如今僅餘約7%，預留一半「白居二」新增配額予40歲以下參與「青年計劃」的家庭及一人申請者，有助鼓勵年輕人置業，值得肯定。對於近期約15%至20%獲「白居二」配額申請者放棄申請「購買資格證明書」，她分析可能與市場變化、個人經濟狀況轉變等有關。
建議從供應與需求著手
香港房屋體系目前面臨自置居所比例持續下降、公屋流轉率偏低，以及公屋數量不斷膨脹的挑戰。洪雯建議從供應與需求兩方面著手，鼓勵年輕人及公屋居民向上流動，促進公屋流轉，從而提升市民自置居所的比例。