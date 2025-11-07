新居屋禁售期減至10年　公屋聯會：足以防止炒賣

房委會資助房屋小組委員會通過一系列「房屋階梯向上流」措施。公屋聯會主席文裕明表示，有關新居屋禁售期減至10年的改動合適，相信已足夠防止炒賣，並且可以鼓勵購買者向上流。

白表申請人仍有其他選擇

文裕明今早(7日)在港台節目表示，原本轉讓限制年期設在15年太長，會令房屋轉售時涉及維修及保養等費用。他又認為，綠白表比例調整至各佔一半後，可以令綠表申請人有更多流轉機會，表面上可能會減低白表申請人的機會，但當私樓供應增加，白表申請人仍有其他選擇。