新居屋9154伙 月底接受申請 首期低至7.5萬

居屋2023和白居二2023月底接受申請。新一期居屋達9,154個單位，逾八成位於市區，包括啟德啟悅苑和觀塘安楹苑、安樺苑和安麗苑。以六二折定價，樓價介乎149萬至494萬元，綠表申請者最高可獲九成半按揭計，首期低至7.5萬元上車。預計於今年第四季分別攪珠，明年第一季揀樓。

6個新居屋屋苑，涉及9,154個單位，3個屋苑位於觀塘區，包括安禧街的安楹苑和安樺苑，以及安愉道的安麗苑；同處九龍市區的啟德沐和街的啟悅苑。另外2個屋苑則位處新界，分別為屯門兆翠苑和元朗朗天苑。另外當局將重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位，涉及約50個馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑和沙田愉德苑的單位。

樓王位於啟悅苑售494萬

今期單位以市價六二折定價，6個屋苑單位售價介乎149萬至494萬元，平均呎價介乎約6,280至9,390元，其中啟悅苑為今期平均呎價最高的居屋項目，朗天苑則為平均呎價最平。朗天苑最平的單位售149萬元，若以綠表買家最低付5%首期計算，僅7.45萬元便可「上車」。售價494萬元、今期「樓王」單位於啟悅苑，綠表買家的首期需付約24.7萬元。

房委會提醒，已收緊綠表申請者購買資助出售單位的資格準則，居屋2023遞交申請截止日期前的24個月起計直至購買單位時，綠表申請者不得在香港擁有住宅物業。房委會的定期暫准居住證持有人亦不再符合資格，以綠表申請者身份購買資助出售單位。

白居二2023的配額維持在4,500個，家庭與一人申請者的配額比例維持在9：1。居屋2023白表申請者的申請資格，包括入息及資產限額和擁有住宅物業的限制等，會繼續適用於白居二2023。居屋和白居二於本月31日早上8時起至8月14日晚上7時接受申請，預計於今年第四季攪珠，明年首季「居屋2023」開始選樓，以及向「白居二2023」成功申請者發出批准信。

房委會委員料受歡迎

房委會委員招國偉估計新一期居屋申請應反應不俗，惟對於新一期白居二計劃，未有就按揭貸款擔保作調整，期望日後房委會可考慮延長擔保期。房委會資助房屋小組成員梁文廣亦認為新一期居屋會受到歡迎，八成單位位處啟德及觀塘，地段優越，甚有競爭力，預計今期超額申請的情況與上期相若。