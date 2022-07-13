新巴城巴合併 明年七月新巴除名 承諾首兩年不裁車長 乘客憂減路線加車費

行政長官會同行政會議昨公布同意合併城巴及新巴專營權，並決定向龍運巴士及城巴批出3個新巴士專營權。有乘客憂慮兩巴合併後將縮減路線兼加車費，亦有工會擔心會裁員。政府稱，兩巴合併後現有路線車費不變，可把節省所得的資源重新調配，在部分路線加密班次或開辦新服務，令市民受惠，新巴城巴的母公司匯達交通就承諾，合併後兩年內不裁減前線車長，並維持現有薪酬待遇。



有24年歷史的新巴明年將消失，將與同屬「匯達交通」的姊妹公司「城巴」二合為一，城巴營運市區路線的專營權將會與新巴合併，重新命名為城巴(市區及新界巴士網絡專營權)，專營權明年7月1日起生效，為期10年。本港專營巴士「五足鼎立」局面，明年7月起將有改變，營運25年、2020年8月前屬新創建旗下的新巴車隊將完成歷史任務，餘下「四足」為城巴、九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士。

截至今年6月，新巴有約650輛巴士，營運94條路線，城巴則約710輛巴士，營運98條路線。政府指新巴、城巴自九十年代起，一直在港島分開經營兩個大部分重疊的巴士網絡，雖然兩者2016年後隸屬同一管理集團，但專營權不同，重組路線非常困難。運輸及物流局稱，日後合併乘客量偏低的路線及精簡架構，可重新調配資源，加強現有服務或開辦新服務，有助緩解交通擠塞，亦可更靈活調配人手及巴士，降低脫班率等情況，令市民受惠。

不過，有市民擔心車費成本增加，「新巴的收費一般比城巴高，當然希望合併後跟城巴收費，但無辦法，現在不加遲一段時間都會加。」亦有市民認為缺乏競爭，選擇將減少，路線也可能被刪減，「如單一服務時，它喜歡便給你(班次)，不喜歡便不給，不喜歡便乘港鐵，覺得市民沒甚麼選擇。」有市民質疑在重組路線後，城巴會保留重疊但收費較高的路線，變相加價。

運輸及物流局表示合併後，各現有路線車費將維持不變，強調路線重組並不代表刪減或縮短服務，署方調整服務時，會與巴士公司及地區人士商討，預計明年合併後的初期，沒有大變動。