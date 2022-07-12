新政府4小組 今同舉行首次會議

行政長官李家超上任後成立四個工作小組，由司長級官員帶領，處理跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目及地區事項統籌。4個小組今日均舉行首次會議。

政務司司長陳國基今主持「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」首次會議。行動小組在會上討論計劃的初步方案及執行細節，包括官、商、民的合作模式、學員和友師的招募安排、有系統的師友計劃，以及計劃的成效指標。此外，行動小組探討如何促進商界積極參與，包括提名具豐富人生經驗的友師，並為學員提供相關的財政支援。

陳國基表示，敲定計劃細節後，行動小組爭取在8月內公布有關詳情，以開始招募友師和學員；在累積經驗和檢視成效後，料在一年後優化計劃並推出第二期，讓精準解決跨代貧窮的工作有深度和有系統地延續下去。

由政務司副司長卓永興主持「地區事項統籌工作組」，則訂定了推行第一階段工作的具體行動計劃，包括開展「香港新市容」全港清潔運動。相關部門須在一星期後向工作組提交工作行動綱領，以便工作組協調整合，統籌相關部門快速起動，於一個月內開展「香港新市容」運動。運動為期三個月，目的是在短時間內提升香港的環境衞生和市容，並確保改善是可持續的。

會議亦訂定目標和計劃，着手處理跨部門的「老、大、難」地區環境衞生和街道管理問題，包括：非法棄置垃圾、樓宇滲水、冷氣機滴水、鼠患、垃圾屋、阻塞街道等。這些工作組會從根源提出針對性的解決方法，對涉及多個部門的職能的問題，工作組會發揮督導和統籌的功能，並從行動經驗建立「標準運作模式」供各區恆常化執行。工作組會在兩星期後召開第二次會議。

財政司司長陳茂波則主持「土地及房屋供應統籌組」首次會議，討論未來的工作計劃。統籌組成員在會上討論了二○二二年下半年的工作計劃，包括發展局將盡快制訂未來十年每年可供發展土地（即「熟地」）的供應預測，並在九月向「統籌組」匯報；發展局和環境及生態局將在九月向「統籌組」提交具體法例修訂的工作方案，為如期於年底前向立法會提交條例修訂草案作準備；至就改善制度，包括如何使「基建先行」的概念制度化，以及如何更有效統籌各政府部門用好土地提供社會所需設施，有關政策局會於第四季向「統籌組」提交建議。

而財政司副司長黃偉綸主持的「公營房屋項目行動工作組」，今日亦討論整體工作方向及需要探討的事項，相關政策局及部門代表拿在會上檢視了未來十年的整體公營房屋供應，其中一項工作重點為研究如何提升第一個五年期的公營房屋供應量。

「行動工作組」亦會探討進一步應用「組裝合成」及其他科技以加快興建公營房屋的速度，並研究如何透過加強不同部門的協作，並減省程序，以加快興建及落成公營房屋。「行動工作組」將於九月底向行政長官提交提升及加快公營房屋整體供應的具體建議。