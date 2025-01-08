新春花車巡遊匯演大年初一晚舉行 韓人氣女團得獎印度舞團同場表演

花車巡遊是農曆新年不可缺少的活動，「國泰新春國際表演之夜」將於農曆新年大年初一(29日)舉行，屆時有9輛花車遊走於尖沙咀一帶；巡遊路線的街頭表演除本地和內地團體外，亦有韓國人氣女團、印度勁舞團等環球表演者參與。巡遊路線部分位置設觀眾席，門票周六起發售，售價介乎300元至480元不等。
今年活動以「如意新春喜樂連連」為主題，9輛花車各具特色。至於在巡遊匯演演出的團體共55隊，來自14個國家或地區，12支本地隊伍包括在國際賽事屢獲佳績的優秀團隊，內地則有包括第十四屆全運會表演隊伍陝西表演藝術團。國際方面，則有奪得2020年《全美一叮》冠軍賽第一的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP，泰國人氣男團LYKN及韓國K-Pop女團Kepler亦在場表演。
觀眾席門票周六起發售
花車巡遊匯演在大年初一晚上8時開始，由香港文化中心廣場出發，終點為香港喜來登酒店；當日傍晚6時，巡遊路線會有雜耍、魔術和舞蹈等表演，供在場等候人士欣賞。巡遊期間，文化中心、廣東道及彌敦道共設約2,500個觀賞座位，七成售予市民及旅客，售價分別為300元、450元和480元，周六(11日)早上8時起在尖沙咀天星碼頭旅發局九龍旅客諮詢中心發售。
旅發局預計今年匯演觀賞人數約10萬人次、約一半是旅客；主席彭耀佳表示，今年陣容更勝去年，期望活動為蛇年賀歲盛事打響頭炮。他續指，旅發局會同時為旅客提供新春旅遊攻略，推出一站式新春節慶專頁，推介年宵市場、初三新年賽馬和初四賀歲盃等各個新春活動。
國泰航空連續第23年冠名贊助花車巡遊匯演，國泰行政總裁林紹波期望讓市民與旅客，能夠藉活動與家人好友歡聚一堂，又指國泰航班已回復至疫情前100%，今年稍後亦會超出全球100個航點的紀錄，相信市民與世界各地的親友可以更容易聚首一堂。