新春花車巡遊匯演大年初一晚舉行 韓人氣女團得獎印度舞團同場表演

花車巡遊是農曆新年不可缺少的活動，「國泰新春國際表演之夜」將於農曆新年大年初一(29日)舉行，屆時有9輛花車遊走於尖沙咀一帶；巡遊路線的街頭表演除本地和內地團體外，亦有韓國人氣女團、印度勁舞團等環球表演者參與。巡遊路線部分位置設觀眾席，門票周六起發售，售價介乎300元至480元不等。

今年活動以「如意新春喜樂連連」為主題，9輛花車各具特色。至於在巡遊匯演演出的團體共55隊，來自14個國家或地區，12支本地隊伍包括在國際賽事屢獲佳績的優秀團隊，內地則有包括第十四屆全運會表演隊伍陝西表演藝術團。國際方面，則有奪得2020年《全美一叮》冠軍賽第一的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP，泰國人氣男團LYKN及韓國K-Pop女團Kepler亦在場表演。

