新春花車巡遊觀眾席門票全部售罄　市民可沿巡遊路線觀賞或收看直播｜農曆新年2025

農曆新年將至，本月29日農曆大年初一將在尖沙咀上演賀歲花車巡遊「新春國際匯演之夜」。旅遊發展局宣布觀眾席門票已全部售罄，歡迎未購票人士當晚沿巡遊路線兩旁觀賞匯演或收看直播。
「新春國際匯演之夜」將有55個來自本地、内地及海外的表演隊伍以及花車參與演出。參與表演的國家地區數量比去年多，當中更有環球選秀節目優秀隊伍，如奪得2020年《全美一叮》冠軍賽第一的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh，同時邀請到泰國人氣男團LYKN及南韓女團Kep1er出席。
▼2024年「新春國際匯演之夜」▼
當晚，巡遊隊伍將從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，以香港喜來登酒店外為終點。
首輛花車預計到達時間
由香港文化中心出發 晚上8時15分
廣東道 晚上8時半
海防道 晚上8時50分
彌敦道 晚上9時
以香港喜來登酒店外為終點 晚上9 時45分
匯演開始前約下午6時，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛。警方於活動舉行前約2至3小時將實施封路措施，市民及旅客可留意當日發放的最新官方資訊。