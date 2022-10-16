新界單車徑網絡｜荃灣灣景花園至掃管笏段環境複雜

發展局長甯漢豪在網誌表示，發展局致力推展「新界單車徑網絡」餘下的單車徑路段，就荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的推展方向，土木工程拓展署正舉辦公眾參與活動，當中會就擬議深井海濱長廊的構思舉辦工作坊，了解當區街坊的需要和收集民間意見，讓大家擔當「地方營造者」的角色，共同創造一個優質的公共空間。在公眾參與活動期間，土拓署會在不同地點舉行巡迴展覽，並安排虛擬實境（VR）單車體驗，讓巿民感受一下有關單車徑將來的面貌及沿途風景。她表示，期望市民踴躍發表對荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的意見。

政府致力推展總長約82公里的「新界單車徑網絡」，當中屯門至馬鞍山的主幹線（長約60公里）已於2020年貫通，而長約22公里的荃灣至屯門主幹線正分階段推展。

餘下17公里新界東西單車徑有待推展

土拓署項目統籌莊昇培介紹頁目時，新界東西的單車徑網絡全長約82公里，其中長約60公里、由屯門至馬鞍山的主幹線已貫通。至於長約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線，其中2.3公里的荃灣海濱段已於2021年開通；而長約3公里、由屯門至掃管笏段的單車徑，如明年獲立法會撥款，將按計劃優先推展。餘下長約17公里的荃灣灣景花園至掃管笏段有待推展，亦是「新界單車徑網絡」最後的缺環。

荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑環境限制大

土拓署工程師張旭解釋，荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的環境限制比較複雜，工程難度亦較新界其他單車徑路段高，例如沿途青山公路兩旁的可用空間有限，又有陡峭的斜坡，因此部分單車徑會以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造。關臨海方案可減少工程對青山公路的影響，亦提供契機在合適位置加設行人路和休息處，讓行人及騎單車人士均可享受沿途優美的海岸風景。單車徑沿途亦有特色景點，例如獲評為三級歷史建築的白樓。我們期望透過這段單車徑來加強沿途景點之間的暢達性。