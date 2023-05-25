新蒲崗電單車維修中心三級火 近60電單車幾盡毀

新蒲崗一間電單車維修中心前晚發生三級火，焚燒逾7個多小時後救熄，一名消防員不適送院。店內近60輛電單車幾乎全數受損。警方和消防指起火原因有待進一步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。據指，中心內電單車有新車，亦有待修車輛，負責人估計損失達500萬至600萬元。
涉事的電單車維修中心位於新蒲崗四美街，火場面積約10米乘10米，周二晚8時11分冒出濃煙，消防到場後破門進入，期間濃煙愈來愈多，由中心大門口湧到街上，火勢於半小時後一度受控，不過其後發生多次爆炸，加劇火勢，消防在昨凌晨零時23分將火警升為三級，焚燒逾7小時後，凌晨2時15分受包圍，於昨凌晨3時45分大致救熄。期間出動4隊煙帽隊及2條喉灌救。
火警期間，疏散29名人士到安全地方暫避，事件中，一名消防員疑執勤期間出現脫水及熱衰竭跡象，送往伊利沙伯醫院治理，情況穩定。
消防處消防區長陳國銘於火警後昨凌晨4時半會見傳媒時表示，現場充斥大量濃煙，溫度頗高，消防員須持續射水降溫及進行散煙工作。他指，火場面積大，加上不同位置設有閣樓間隔、亦有大量雜物和電單車零件，包括輪胎及膠殼等零件，火警時容易產生濃煙，令灌救推進上遇到困難。
曾發停止動員訊息
陳國銘承認昨晚火警曾經一度出停止動員訊息，是現場總指揮因應當時環境發出，但火場有變化，曾發生多次爆炸，因此須將火警升為三級。消防暫未能確定火警成因及起火地點，交火警調查人員確定；初步起火單位消防設備運作正常，至於其他消防設施，若調查發現有違規情況會跟進。
翻查資料，所謂停止動員訊息(Stop Mobilizing Message)，是指火警現場主管向指揮中心，發出停止繼續派人前來增援的訊號，一般情況有關火警基本上已被救熄，然而，現場可能仍有小火需處理，但在消防員的可控範圍之內。
本田KTM指定維修中心
火警後，存放中心內逾50輛電單車付諸一炬。現場為燦基電單車行有限公司，代理多個電單車品牌，亦是本田電單車的指定維修中心，與及KTM陳列室及維修中心。負責人指，每輛電單車值數幾萬至十幾萬元不等，初步點算損失最少600萬元。他指，車行晚上6點關門，公司有指示放工時要關閉電源，不排除因工廠大廈電線老化短路肇禍，火警原因有待消防調查。