新蒲崗電單車維修中心三級火 近60電單車幾盡毀

新蒲崗一間電單車維修中心前晚發生三級火，焚燒逾7個多小時後救熄，一名消防員不適送院。店內近60輛電單車幾乎全數受損。警方和消防指起火原因有待進一步調查，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。據指，中心內電單車有新車，亦有待修車輛，負責人估計損失達500萬至600萬元。

涉事的電單車維修中心位於新蒲崗四美街，火場面積約10米乘10米，周二晚8時11分冒出濃煙，消防到場後破門進入，期間濃煙愈來愈多，由中心大門口湧到街上，火勢於半小時後一度受控，不過其後發生多次爆炸，加劇火勢，消防在昨凌晨零時23分將火警升為三級，焚燒逾7小時後，凌晨2時15分受包圍，於昨凌晨3時45分大致救熄。期間出動4隊煙帽隊及2條喉灌救。

火警期間，疏散29名人士到安全地方暫避，事件中，一名消防員疑執勤期間出現脫水及熱衰竭跡象，送往伊利沙伯醫院治理，情況穩定。

消防處消防區長陳國銘於火警後昨凌晨4時半會見傳媒時表示，現場充斥大量濃煙，溫度頗高，消防員須持續射水降溫及進行散煙工作。他指，火場面積大，加上不同位置設有閣樓間隔、亦有大量雜物和電單車零件，包括輪胎及膠殼等零件，火警時容易產生濃煙，令灌救推進上遇到困難。

