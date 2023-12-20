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2023-12-20 04:30:32
日報

新資本投資者入境計劃吸新資金門檻3000萬 可投資非住宅房地產 最少300萬撐創科

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資本投資者入境計劃

政府重啟「資本投資者入境計劃」，投資門檻提升至3,000萬元。(陳奕釗攝)

資本投資者入境計劃

資本投資者入境計劃

相隔8年後，政府重啟「資本投資者入境計劃」。新計劃下投資門檻由2010年「舊計劃」的1,000萬元提升至3,000萬元，申請人可投資的產品包括「金融資產」、「非住宅房地產」，以及硬性要求投資「創新及科技行業和其他重點行業發展」。計劃明年中接受申請，亦適用於為外來人才而設的「先免後徵」置業印花稅優惠。

舊計劃於2003年推出、2015年暫停。政府昨公布新計劃詳情，申請人須在提出申請前的兩年內，實益擁有不少於等值3,000萬港元的淨資產。計劃准許的投資資產則有3類，金融資產包括股票、債務證券及存款證等；而非住宅房地產的投資金額以1,000萬港元為上限，以上兩項資產的總投資額合共最少為2,700萬元，另加最少投資300萬元在新設的支持創科及其他重點行業。

每年可引1200億新資金

財經事務及庫務局長許正宇稱，香港穩健的資本市場、簡單的稅制及穩健的營商環境，吸引全球投資者來港；又指去年本港有超過1.5萬名超高資產淨值人士，居全球之首，冀提供更多便利措施，吸引投資者來港。許強調計劃沒有硬指標，而參考上次類似計劃平均每年4,000宗申請，新計劃每年可為香港帶來1,200億元新資金。對於計劃納入非住宅房地產，許稱知悉市場上有聲音冀計劃能納入房地產，惟房地產民生性較強，未必適合，反觀寫字樓及工廈對外來投資者有一定吸引力。

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計劃的合資格申請者沿用舊有框架，包括外國國民和中國籍而擁有外國永久性居民身份者，申請者可以訪客身份在港逗留不多於180天，以作投資。

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