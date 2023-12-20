新資本投資者入境計劃吸新資金門檻3000萬 可投資非住宅房地產 最少300萬撐創科

相隔8年後，政府重啟「資本投資者入境計劃」。新計劃下投資門檻由2010年「舊計劃」的1,000萬元提升至3,000萬元，申請人可投資的產品包括「金融資產」、「非住宅房地產」，以及硬性要求投資「創新及科技行業和其他重點行業發展」。計劃明年中接受申請，亦適用於為外來人才而設的「先免後徵」置業印花稅優惠。

舊計劃於2003年推出、2015年暫停。政府昨公布新計劃詳情，申請人須在提出申請前的兩年內，實益擁有不少於等值3,000萬港元的淨資產。計劃准許的投資資產則有3類，金融資產包括股票、債務證券及存款證等；而非住宅房地產的投資金額以1,000萬港元為上限，以上兩項資產的總投資額合共最少為2,700萬元，另加最少投資300萬元在新設的支持創科及其他重點行業。