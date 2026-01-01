新階段控煙措施今生效　控煙酒辦已增人手加強執法宣傳

新一階段控煙措施即日起生效，法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院專用出入口3米內公眾地方，排隊候車和進入指定處所期間亦禁煙等；另違例者定額罰款將由1,500元翻倍至3,000元。衞生署控煙酒辦主任林民聰早上到栢麗購物大道一帶視察執法情況，控煙酒辦人員亦持續在入境口岸及主要旅遊景點向市民派發宣傳單張。

有本地居民認為可以加大執法力度，在港定居十多年的徐生徐太指，在街上也會見到有人邊走邊吸煙，認為修訂條例的同時亦須加強監督和執法的力度，又指因本港煙草稅本來就比較高，相信亦有效阻止很多人頻繁的吸煙；台灣旅客王先生表示自己有吸煙習慣，但來港前有在網路上了解來港旅遊相關的資訊，所以有清楚相關的禁煙條例。