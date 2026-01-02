新階段控煙措施生效 旅客︰可加強現場提示

新一階段控煙措施昨日生效，法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院專用出入口3米內公眾地方，排隊候車和進入指定處所期間亦禁煙等；另違例者定額罰款翻倍至3,000元。控煙酒辦主任林民聰昨早到尖沙咀栢麗購物大道一帶視察執法情況，控煙酒辦人員亦持續在入境口岸及主要旅遊景點向市民派發宣傳單張。

有本地居民認為可以加大執法力度，由內地來港，居港逾十年的徐生徐太指，在街上也會見到有人邊走邊吸煙；認為政府修例的同時亦須加強監督和執法的力度，並指本港煙草稅本來就比較高，相信亦有效阻止很多人頻繁的吸煙。台灣旅客王先生表示自己有吸煙習慣，但來港前在網路上了解來港旅遊相關的資訊，故清楚相關的禁煙條例，但認為可加強現場提示牌，讓其他旅客知悉。

栢麗購物大道一帶有大量巴士站，控煙酒辦主任林民聰昨早到附近視察執法情況。他表示，署方未來兩星期會盡量調配資源，派員到新增的禁煙地方視察，主要會揀選人流較多地點巡查例如巴士站、新增指定場所門口範圍、多人進出學校時段等。他又指，已與包括食環署等相關政府部門溝通，在新增禁煙範圍內，移除垃圾桶的煙灰缸；並將這類垃圾桶盡量移離巴士站，以遠離排隊地方，有需要會透過社交媒體等加強向旅客宣傳禁煙新措施。