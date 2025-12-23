方國珊實測中九龍繞道九龍灣往油麻地　只需7分鐘

中九龍繞道油麻地段開通後昨日首個工作天，候任新界東南立法會議員方國珊表示，繞道成效十分理想，減少龍翔道、觀塘繞道等的塞車情況。她表示，自己實測過，駛經中九龍繞道九龍灣往油麻地只需約7分鐘，與過往的約30分鐘相差很遠。

方國珊今早(23日)在港台節目表示，中九龍繞道是偉大工程，但認同路段開通後需要時間磨合，亦認同運輸署需要增加指示牌，建議可增加路邊的臨時電子屏幕，提醒駕駛者。她又說，中九龍繞道打通整個九龍的命脈，期望更多巴士線選用有關路段，例如將軍澳來往屯門、葵涌及青衣一帶的巴士線，讓乘客可以節省更多時間。