方國珊專訪｜哪吒六度參選終成直選票后 與昔日徒弟對撼否認眾叛親離

方國珊六度參選終於圓夢，贏得立法會席位，成為政界中的勵志故事。方國珊認同「離場容易」，但留意到每次參選都有票數增長，屬高票落敗，反映有市民支持，令她堅持多次參選。方國珊形容自己「身經百戰」，認為今次當選是天道酬勤。記者：陳芷晴 位於將軍澳善明邨的辦事處，陪伴方國珊走過10多年的社區服務之路。一入門放有一隻小龜，方國珊形容從政之路如龜兔賽跑，非贏在起跑線，而是歷盡滄桑。她留意到眾多網民以她屢敗屢戰的經歷開玩笑，例如指：「究竟《GTA 6》(電子遊戲，中譯《俠盜獵車手6》)出先，定方國珊贏先」；「由小學睇方國珊參選睇到大學，都未當選」；「如果方國珊當選，會罰抄政綱3次」。方國珊多謝網友的關注，表示：「唔想佢罰抄，但想結識佢。呢班年輕人由唔鍾意我，到關注我言論，希望佢哋睇到我務實嘅工作」。

今屆選舉，方國珊以58,828票贏得新界東南議席，更成為直選「票后」。她表示：「一直打算拼第二席，本身都擔心抆水，冇諗過會贏第一席」。她形容選舉過程腹背受敵、四面楚歌。方國珊昔日的「徒弟」張美雄與她在選舉中「對撼」，林素蔚則加入新民黨為候選人陳志豪助選。方國珊提及：「有助選義工話喺票站外，張美雄同陳志豪團隊十幾人圍住佢一個，咁艱難，佢仍然堅定不移撐起我嘅號碼牌。」



方國珊不認為是「眾叛親離」，她自言有領導魅力，會繼續培育「徒弟」。她續指：「經我參政會有啲鍛鍊，從政品格要求更高，應該尊師重道。」她又引用電影《嚦咕嚦咕新年財》的經典對白，指：「好似打麻雀咁，『人品好，牌品自然好』。我口才唔夠人好，唔係把口乖，討好市民，把口𠺘過油未必攞到真心，我將勤補拙。」

進入議會後，首要工作是跟進大埔宏福苑大火善後工作。作為理工大學消防及安全工程學碩士，方國珊會發揮自己的專業，支持地盤全面禁煙。另外，方國珊重視將軍澳區內交通，希望爭取加密港鐵將軍綫列車班次；將東九龍智慧綠色集體運輸系統連接區內的康盛花園、翠林邨一帶。 除了從政，方國珊還曾擁有短暫的演員生涯。她回想一早了解自己「生得唔樣衰，但個子矮，有所不及」，從來無想過長遠地發展星途，但有幸可出演《哪吒》，成為其代表作。她指曾經從演、從商、從政的經驗，令她更「貼地」。多次指自己「嫁俾社區」的方國珊，形容自己「傻㗎嘛！」從無後悔為社區奉獻青春，未來會繼續付出更多時間。