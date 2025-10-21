方大物理治療夥電影製作課程　演員學生當病人接受「治療」　田啟文：現實冇課本咁簡單

護理學生步入職場前訓練很重要，聖方濟各大學物理治療學今學年與電影與媒體製作課程合作，安排演員學生扮演病人，供醫護學生進行模擬問診、治療等程序，期間雙方都能有得著。校方稱，兩個課程合作有助填補理論與實踐中間的罅隙，有物理治療學生認為比起同儕之間互相扮演更能投入，同時體會到一般病人並不會聽得懂專業用字，有助訓練溝通技巧。

填補理論實踐中間罅隙

在課堂學習一系列理論後，護理學生或會發現與正式實踐存有一定落差。聖方濟各大學物理治療學理學士課程今個學年起，與該校電影與媒體製作高級文憑課程展開跨學科合作，物理治療學生會在新設立的智能模擬實驗室，模擬臨床護理和照顧由已受訓演員學生扮演的病人，物理治療學生其後亦要進行回顧討論和反思。方大希望透過模擬式學習，使學生以體驗加強真實經驗、為現實臨床情景做好準備，並改善溝通技巧、提升自信和臨床推理能力等，填補理論與實踐中間的罅隙。

在課堂開始前一小時，「病人」會得悉當日情景、角色歲數、家庭狀況、嗜好等背景，以及了解要如何回答學生問題，如仔細表達痛楚等級等。方大電影與媒體製作高級文憑課程顧問田啟文指，模擬病人可令學生明白現實不會如課本般簡單，過程一定會有很多突發事情，例如病人不會「跟劇本讀老人癡呆」，病人亦會講粗口，強調課程希望學到「活生生應變」而非單向接收，「中風都會有唔同程度。」該課程主任陳樹幟補充，專業演員要按劇本的既定方向完成表演，但過程則留有彈性，只要確保在可控範圍便可，如有多種方法表達痛楚，盼讓學生有機會體驗更多不同反應。

同系學生扮病人過程容易「出戲」

目前計劃有66人已成「受訓標準化病人」，包括47名香港演藝學院畢業生或方大電影高級文憑學生，以及19位醫護專業人士。方大物理治療學(榮譽)理學士課程主任蔡靜雯強調，每一節課要有明確學習目標，「今日一、兩個就要圍住，唔可以貪心」，演員發揮時亦不能扯得太遠，以免學生轉移焦點。物理治療學四年級學生林藹怡稱，由同系學生扮演病人會較易「出戲」，由陌生演員扮演不同性格、情緒和痛楚程度的病人則較為真實和有趣；加上演員不懂行內專業用詞，同時能訓練學生的溝通技巧，「原來普通嘅人係聽唔明。」方大2022年引入模擬式學習後，今學年正式與電影高級文憑課程合作，至今已經有兩班學生完成所有實驗室課堂，校方亦邀請前線醫護到場參觀「貼地」訓練，冀他們對畢業生更有信心。