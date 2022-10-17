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2022-10-17 15:22:10

施政報告2022｜據報李家超擬發展3條鐵路和3條高速公路　包括推動港深西部鐵路

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據報李家超首份《施政報告》會宣布發展3條鐵路和3條高速公路項目。(資料圖片)

據報李家超首份《施政報告》會宣布發展3條鐵路和3條高速公路項目。(資料圖片)

行政長官李家超預料在周三(19日)發表任內首《施政報告》，據報他會宣布發展3條鐵路和3條高速公路項目，以促進經濟及製造就業，同時加與內地的連接，當中包括推動連接洪水橋和前海的港深西部鐵路的詳細規劃和線路設計。

跨境鐵路由兩地政府合資

南華早報》今日(17日)引述消息人士透露李家超將在《施政報告》中重點介紹6個項目，分別是3條鐵路和3條高速公路項目，其中包括推進連接洪水橋和前海的港深西部鐵路的詳細規劃和線路設計。消息指，跨境鐵路項目將是香港和深政府的合資企業各自境內的部分承擔建設成本，方案很快會提交立法會審議。

另一個鐵路項目是連接新界東部及西部，預料將連接元朗、九龍塘葵涌，以及延伸將軍澳縮短新界兩邊的交通時間。

至於重點公路項目，據報包括沙田T4主幹道、北部高速公路及連接將軍澳及藍田的隧道。

對於《施政報告》據指會興建3條鐵路，立法會議員張欣宇對此表示歡迎，他說在2021年參選時的政綱已提到，本港有迫切需要多一條南北跨區鐵路以舒緩東鐵線及屯馬現時幾近飽和的壓力，具體建議將北環線向南延伸。他說樂見北環線南延方案得到各方重視，相信有關鐵路走線可以有助分流客源，帶動當區發展，走線經過葵涌一帶，同時亦可活化東北葵、當區帶來機遇。

對於《施政報告》據指會興建三條鐵路，立法會議員張欣宇表示歡迎，指可以有助分流客源，帶動當區發展。(資料圖片)

對於《施政報告》據指會興建三條鐵路，立法會議員張欣宇表示歡迎，指可以有助分流客源，帶動當區發展。(資料圖片)

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