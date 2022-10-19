施政報告2022｜港府連環出招搶人才　人力資源顧問：喜出望外、大刀闊斧

特首李家超今(19日)發表其上任以來首份《施政報告》。他指過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人。面對與鄰近地區激烈競爭，港府除積極培養和留住本地人才外，亦表明會更進取吸納外來人才，包括推出「高端人才通行證計劃」、放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」等計劃。

人力資源顧問：港府好清楚知道要搶咩人才

對於相關招攬人才計劃，環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示：「喜出望外，大刀闊斧」。他分析指，相關計劃門檻大降、壓縮審批時間，當中「高端人才通行證計劃」目標更清晰指向畢業於全球百強大學，且在過去5年內累積3年或以上工作經驗的高薪人士，「可見港府好清楚知道香港要搶嘅係咩人才。」

同時，李漢祥又稱，放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」計劃，亦有利本港留住適切人才。他說：「佢哋好多喺內地全國高考最頂尖嗰百分之一人才，中文大學或者浸會大學內地分校畢業，接受港式教育，相信會更易適應本港文化，易留得耐喺度發展。」他亦認為，港府增設17個境外辦事處，設立「招商引才專組」做好推廣，對「搶人才」亦甚有幫助，直言：「就好似主動出擊走出門口派傳單，說好香港故事，向啲人才招手。」

對「搶人才」計劃，李漢祥指大致上不俗，亦甚具競爭力，惟美中不足的地方，他指人才來港多數會先選擇租賃單位居住，較少會考慮買樓，故對於退還兩項在港置業額外印花稅較難受惠，反而在人才租務上，可多加津貼。