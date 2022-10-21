未來10年「熟地」逾3千公頃 面積如兩個將軍澳 陳茂波指現毋須減樓市辣招

陳茂波昨公布，未來10年(即2023/24至2032/33年度)，本港「熟地」供應量將達3,280公頃，相當於兩個將軍澳，或沙田及馬鞍山面積，已預留作房屋的土地可提供約49.3萬個單位，相對於每10年43萬個單位的需求為多。陳茂波形容「熟地」供應整體呈上升趨勢，由首年約110公頃，至2032/33年度可達480公頃，政府將可透過土地主導房屋供應。而10年間的供應來源主要為新區開發，初期集中於東涌新市鎮擴展；其後，北部都會區的古洞北、粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南及新田/落馬洲等新發展區會「接力」成為主要供應，而中後期將有交椅洲人工島填海及將軍澳第137區的「熟地」。對於有意見認為政府應放寬樓市「辣招」，陳茂波稱「辣招」毋須改變。他解釋，推出「辣招」是讓未置業的港人在供應緊張時可優先買到樓，今年樓市交投量雖較少，但樓價仍相當高。他會考慮5個因素決定是否撤銷「辣招」，包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇成交量、未來供應量、經濟情況和展望，以及市場氣氛。

他指，雖然今年樓價比去年下跌約7.5%，但仍處於2019年初水平，相比97、98年一年跌逾三成，現僅屬微調，目前經濟環境和受加息影響，交投較靜亦屬正常；而未來供應量雖增加，但未大幅彈升，主要發展商的借貸比例亦非很高。

惟中原地產創辦人施永青認為，近來樓價回落的速度加快，方向明確由升市轉為跌市，政府推出辣招時市況亦與現時截然不同；而政府所持數據延後，對市場的敏感度不及業界。他坦言，感受到今次市況相對過往惡劣，擔心政府若不及時反應，錯過機會便後果嚴重。他亦指，當局應以資助房屋解決市民置業難的問題，若以壓抑私人市場樓價去幫助上樓，做法不切實際。本土研究社成員陳劍青質疑，交椅洲人工島工程於2025年上馬後，仍須建造交通、基建等設施，僅花4年即成為「熟地」是「幾乎不可能」。他認為社會須了解未來10年具體發展計劃的分類，以及相關土地位置、面積和規劃用途，而非粗疏的預測。