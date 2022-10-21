樓市不撤辣 「動態」觀察市況 李家超︰搶人才不與他國比較

特首李家超首份施政報告聚焦「搶人才」和屋屋問題，面對質疑聲音，李家超指，措施已經非常進取，但稱自己不會與其他地方比較。他承認過去2至3年離港人數較多，但認為離港因不幸福的說法較粗略，重申香港人習慣「出出入入」，故事不一，強調本港有很多吸引力，最重要做好自己優勢。他再為樓市「撤辣」落閘，因為樓價仍高，但會「動態」留意變化。

李家超昨早出席電台聯播節目解說施政報告內容，被問及過去2至3年，有不少人在香港不再感到幸福，並選擇移民，他承認這段時間較多人離開，但歷史上香港人習慣出出入入，原因可能是讀書、親戚、發展空間等原因，認為本港吸引力是DNA，最重要是做好及強化本港優勢，藉「搶人才」措施增強競爭力，他亦相信會令離港人才回流。對於「人才通行證」被指不及新加坡同類政策，他不認同，但強調不想將香港與其他地方比較，是不希望讓他人錯覺他對任何一個地方有個人意見；重申計劃容許人才可在居港2年期間，不需要工作，專注發展，相信一個真正人才，在本港眾多條件下，兩年時間一定足夠發展。

對於樓市是否有減辣空間，李家超表示，相信大家仍認同樓價屬高水平，現階段認為「辣招」仍有存在價值，會「動態」觀察樓價水平、成交量、經濟等情況。他強調，一定要避免大上大落，否則令大家超出預算。