樓市不撤辣 「動態」觀察市況 李家超︰搶人才不與他國比較

特首李家超首份施政報告聚焦「搶人才」和屋屋問題，面對質疑聲音，李家超指，措施已經非常進取，但稱自己不會與其他地方比較。他承認過去2至3年離港人數較多，但認為離港因不幸福的說法較粗略，重申香港人習慣「出出入入」，故事不一，強調本港有很多吸引力，最重要做好自己優勢。他再為樓市「撤辣」落閘，因為樓價仍高，但會「動態」留意變化。
李家超昨早出席電台聯播節目解說施政報告內容，被問及過去2至3年，有不少人在香港不再感到幸福，並選擇移民，他承認這段時間較多人離開，但歷史上香港人習慣出出入入，原因可能是讀書、親戚、發展空間等原因，認為本港吸引力是DNA，最重要是做好及強化本港優勢，藉「搶人才」措施增強競爭力，他亦相信會令離港人才回流。對於「人才通行證」被指不及新加坡同類政策，他不認同，但強調不想將香港與其他地方比較，是不希望讓他人錯覺他對任何一個地方有個人意見；重申計劃容許人才可在居港2年期間，不需要工作，專注發展，相信一個真正人才，在本港眾多條件下，兩年時間一定足夠發展。
對於樓市是否有減辣空間，李家超表示，相信大家仍認同樓價屬高水平，現階段認為「辣招」仍有存在價值，會「動態」觀察樓價水平、成交量、經濟等情況。他強調，一定要避免大上大落，否則令大家超出預算。
市民︰苛政猛於虎人才外流
有市民致電表示，香港一向人才濟濟，強調人才離港原因大家「心知肚明」，是「苛政猛於虎」，指香港一向是崇尚自由的大都會，港人非常愛國，但形容「內地最不愛香港」，舉例日美英等國容許港人無條件入境，反問為何赴內地卻關卡重重。李家超回應表示，國家很關愛香港，如3至4月本港抗疫失守時，醫療服務超負苛時，國家無條件提供協助，在其他政策也考慮本港利益，包括十四五規劃以國家之力支持本港成為八大中心。他指明白每個人觀點角度可以不同，認為國家人口14億，接種疫苗和其他配套有獨特考慮，國家也深明往來需求，否則不會「開始有得傾前置檢疫」。
23條立法需先審視法律盲點
李家超隨後出席立法會出席施政報告答問大會。立法會議員田北辰質疑施政報告未為「0+0」和復常制訂路線圖。李家超回應指自己考慮更多，包括醫療負苛，重申不是沒有路線，且方向不變是為民生和經濟活動創造最大空間。議員何君堯則質疑未為23條立法定時間表，李家超指不喜歡做事反覆、事後補救；為23條立法需做廣泛研究，審視全世界國安法律盲點，要求制訂一條符合國家要求、有效的法律，又指現時危害國安的手法千變萬化，包括假信息、私隱武器化等，希望可處理到預計最極端的情況。