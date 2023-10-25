施政報告2023｜一文盡覽政策措施　23條明年內完成立法　樓市減辣股票下調印花稅　向新生嬰兒派2萬元谷生育 (持續更新)

他表示，堅信中國式現代化強國建設，堅信中華民族偉大復興，堅信「一國兩制」，堅信香港人，只要大家團結一致，包容共濟，一定可以共同建立一個更美好的香港。

李家超指香港有很多優勢，不應忽視亦不能妄自尊大，面對競爭，必然會互見長短，不應驕傲、不應氣餒，更不應妄自菲薄，指香港從小漁村發展到國際大都會，經歷了歲月春秋冷暖，經歷過無數艱難險阻。香港人經得起考驗、靈活、「有橋」，每次都轉危為機，變得更成功、更出眾。造就香港成功的，是我們的互相扶持、互信共勉、互相團結。

【14:22更新】 李家超在結語表示，有市民反映見到一些總是自我「柴台」、「唱衰」的人而感到心痛，他感謝熱愛這家園的每一位香港人，強調不會讓這些負面心態冷卻他們的熱誠，破壞他們的團結，挫敗他們的意志。

為了應付非本地學生，政府目標在2027年之前增加合共約1.35萬個宿位，照顧包括新增學生的需求。

同時擴大獎學金計劃，2024/25學年起增加「一帶一路獎學金」的名額五成；並會逐步增加香港博士研究生獎學金計劃名額，由每學年300個提升三分之一至400個，吸引更多傑出人才來港就學及進行研究。我們亦會持續推行「香港卓越獎學金計劃」，每年資助100名優秀本地學生升讀境外知名大學，擴闊本地學生的環球視野。

【14:08更新】 政府會致力打造香港成為「國際專上教育樞紐」，2024至24年非本地生限額增加一半至40%，包括吸納內地和「一帶一路」學生。

政府會繼續推展各項青年在內地和海外的交流和實習計劃，今年內成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，提供一站式資訊、宣傳及交流平台。

同時政府會發展應用科學大學，為有志在專業技術發展的青年達到「行行出狀元」的目標，應用科學大學會與專業技術業界緊密合作，在課程內融入豐富的實習和職場學習機會，加強栽培學生的應用能力。

施政報告2023｜把更多產品納入回收循環再造計劃

【14:07更新】環境生態保護方面，政府把更多產品納入回收循環再造計劃，明年提交條例草案訂立適用於不同產品的法律框架，制訂相關附屬法例。目標在2025年起逐步將「生產者責任計劃」推展至塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池5種產品。

施政報告2023｜明年擴大「長者醫療券」至大灣區 目標先增加5間醫療機構

【14:03更新】政府會推出「長者醫療券大灣區試點計劃」 —— 明年擴大「長者醫療券」適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，目標先增加約5間醫療機構作為提供基層醫療服務試點；也會涵蓋例如深圳的個別指定牙科醫療機構。

同時政府會善用大灣區醫療服務，於合適的大灣區醫療機構，包括香港大學深圳醫院，為香港市民策略性採購醫療服務，紓緩本港公立醫院服務壓力，縮短市民輪候時間。

施政報告2023｜制訂《中醫藥發展藍圖》

【14:00更新】政府積極推動中醫藥發展，包括推動中藥檢測科研、制訂《中醫藥發展藍圖》，李家超指「中醫藥發展專員」招聘工作已進入最後階段，預計明年初到任。專員將統籌中醫藥專業及政策發展，與中醫藥界聯繫，共同制訂全面的《中醫藥發展藍圖》，並於2025年公布。同時政府會加強中西醫協作，在2023至24年度起，將中醫復康加入「中風治療」臨床框架、在日間化療中心開展全新的「癌症治療」先導項目，以及繼續探討把中西醫協作推展至更多新病種（如老年退化性疾病等）。

施政報告2023｜明年中修例引入合資格非本地培訓牙醫及護士

【13:58更新】為紓緩牙醫及護士短缺的情況，政府明年中前會向立法會提交草案，修訂《牙醫註冊條例》及《護士註冊條例》，在維持專業水準和病人福祉的前提下，提供新途徑引入合資格非本地培訓牙醫及護士，於指明機構執業提供服務。此外，由2023/24學年起，逐步增加牙科輔助人員的培訓學額，並提供學費資助。政府亦會探討修訂《輔助醫療業條例》，提供新途徑引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，投入醫管局及衞生署服務。

施政報告2023｜明年設「大灣區國際臨床試驗所」 另設全新「1+」機制加快新藥審批

【13:50更新】醫療健康方面，政府致力發展醫療創新樞紐，長遠建立「第一層審批」藥物註冊機構，明年成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，就重整及加強藥械及技術監管和審批制度作研究，為成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」提出建議和步驟，邁向以「第一層審批」方式審批新藥械的註冊申請。

政府明年於「河套深港科技創新合作區」成立「大灣區國際臨床試驗所」，為醫藥研發機構提供一站式臨床試驗支援平台，統籌香港公私營的臨床試驗資源，包括科研人員、配套服務、數據庫、樣本庫、實驗室等，並與深圳市政府商討，讓河套香港及深圳園區協同發展臨床試驗。

同時為了讓病患者能使用新藥，並吸引藥物研發及臨床試驗於香港推行，今年內在現行藥物註冊制度上，設立全新「1+」機制，容許治療嚴重或罕見疾病的新藥，在符合本地臨床數據要求並經專家認可後，只需提交一個(而非原來的兩個)參考藥物監管機構許可(例如國家藥品監督管理局)，便可在香港有條件註冊使用。

另外，政府會推出「醫健通+」，未來5年建立綜合醫療資訊基建，透過「一人一健康戶口」，統一存放公私營電子病歷及整合醫療服務治理流程，市民可透過手機翻查及攜帶電子病歷和預約服務。新系統能支援各項醫療政策及改革，尤其是大灣區跨境醫療協作。

政府會在2025年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，為未能由其親生母親餵哺母乳的嬰幼兒提供母乳，尤其減低早產及重病嬰兒患上重症的機會。

此外在未來2年推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用，推動青少年預防性牙科護理服務；以及優化「長者牙科服務資助」項目，讓更多合資格長者可以接受牙齒檢查、洗牙、脫牙和補牙等牙科診療服務。

施政報告2023｜僱員再培訓津貼每月限額增至8000元

【13:45更新】勞工支援方面，為鼓勵潛在勞動力投入職場，我們明年初完成法例修訂，把僱員再培訓津貼的每月限額由5,800元調高近四成至8,000元。

此外，僱員再培訓局(再培訓局)明年第一季試行讓僱主以「包班」形式提供職前培訓，為期2年，首階段集中於人力嚴重短缺的行業(例如健康護理、飲食、零售、酒店服務等)，提供僱員再培訓津貼、培訓後不少於一年的僱傭合約、高於市價水平的薪酬，以及為期六個月的就業跟進服務和進修培訓安排。

政府亦會推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，對象為連續三個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上中高齡人士。若他們連續完成六個月工作，可獲發放最高1萬元津貼，而連續完成12個月工作則再多1萬元津貼，以加大他們重投工作的誘因，可惠及6,000人。

施政報告2023｜「共創明Teen」計劃名額增至4,000名 首個「社區客廳」項目年內深水埗推出

【13:30更新】在兒童保護方面，政府明年4月會大幅提高寄養家庭獎勵金，鼓勵熱心人士參與成為寄養家庭。普通照顧由每月約5,000元增加超過一倍至約1.1萬元，緊急照顧則由每月約6,600元增加一倍至約1.3萬元，並為照顧有特殊學習或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援，包括及早安排評估，及合適的專業康復治療和訓練。

政府亦會優化「共創明Teen」，包括學員名額由2,800名增加至4,000名，並擴展至涵蓋中四學生；增加團體活動種類，例如舉辦更多內地學習交流團；引入師友配對組群安排；為完成計劃的學員設立「校友會」，提供多元社交和工作實習機會。受惠學員總數會於2023至24學年增至6,800人，至2025至26學年時將倍增至1.2萬人。

政府今年內推出「社區客廳試行計劃」，由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦。社區客廳會提供共享廚房、飯廳及用以做功課、舉辦興趣班和集體活動的共用空間，為「劏房」戶提供額外生活空間。首個社區客廳項目今年內於深水埗福華街推出，為期3年，預計為至少500個「劏房」戶提供服務，全年服務共約8萬人次。政府會在試行一年後檢討成效，考慮擴展至其他「劏房」戶較集中的社區；

施政報告2023｜向注資8000萬元鼓勵長者終身學習 成立「銀髮經濟顧問小組」

【13:20更新】在安老方面，政府會注資長者終身學習基金，會在2024至25年度向「長者學苑發展基金」額外注資8,000萬元，鼓勵長者終身學習和投入社區。

商經局會成立「銀髮經濟顧問小組」，把握「銀髮經濟」發展潛力，匯集專家作深入研究並提出發展建議。貿發局亦會率先在更多展覽加入「銀髮經濟」元素，加強推廣相關產品和服務。

在支援殘疾人士，政府會提供津貼鼓勵就業，推行為期3年的試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼，以鼓勵就業，預料受惠人數約6,800人。

在支援照顧者方面，動用「關愛隊」，以荃灣及南區作為試點，由「關愛隊」透過探訪或接觸，協助識別有需要支援的護老者和殘疾人士照顧者，將個案轉介至相關社會福利單位跟進。在檢討成效後，會考慮擴展至其他社區，並會協助「關愛隊」轉介住戶安裝「平安鐘」。

施政報告2023｜新生嬰兒發放一筆過2萬元現金 為期3年再檢討

【13:04更新】在鼓勵生育方面，政府設立新生嬰兒獎勵金，即日起在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年，之後再作檢討。

政府亦會增加公營輔助生育服務名額，醫管局在2024至25年度起計5年內，逐步增加體外受精治療的輔助生育服務名額，由每年1,100個增加超過六成至1,800個，並設立每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除。

明年4月起，增加「在職家庭津貼計劃」下的住戶及兒童津貼金額15%。

施政報告2023｜東九龍、啟德及洪水橋建綠色集體運輸

【13:02更新】《施政報告》提出要建造智慧綠色集體運輸，李家超指，參考包括「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等，決定在東九龍、啟德及洪水橋建綠色集體運輸，其中東九龍線連接彩雲、順利、秀茂坪、寶達及馬游塘，以便利市民前往港鐵彩虹站及油塘站，整體改善東九龍的交通，釋放發展潛力。

施政報告2023｜即日起額外印花稅禁售期縮至2年 買家及新住宅印花稅減半至7.5% 外來人才改為「先免後徵」

【12:55更新】李家超宣布，隨著香港未來房屋供應量將持續增加，考慮目前整體情況後，決定即日起額外印花稅禁售期縮短由3年至2年，換言之，業主在持有物業兩年後出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅。

同時買家及新住宅印花稅亦由15%減半至7.5%，外來人才置業印花稅實施「先免後徵」，即若相關人士其後未能成為香港永久性居民才須繳付相關稅項。

未來5年展開旺角東、油麻地南重建舊樓強拍門檻至六至七成。

施政報告2023｜資助出售單位二手市場按揭貸款保證期延長50年 另設「解決劏房問題」工作組

【12:40更新】政府延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期 —— 香港房屋委員會（房委會）將放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，讓買家可獲得年期更長的按揭貸款，有助單位流轉。

政府成立「解決劏房問題」工作組，研訂居住環境最低標準，不合標準劏房取締方法。

施政報告2023｜未來10年覓地可建約41萬個公營房屋單位 超額完成10萬個

【12:32更新】在最關注的土地房屋方面，政府已覓得10年所需的土地，輪候公屋時間成功封頂，由高峰約6年，回落至5.3年；正逐步向2026-27年度降至4.5年的目標邁進，扭轉多年上升走勢。

首批約2 100個「簡約公屋」單位將在2024至25年度落成，2027至28年度前完成興建合共約30 000個單位，填補未來5年供應的嚴重短缺；落實「私人興建資助出售房屋先導計劃」(「樂建居」)，2023至24年度起推出三幅用地，讓私人發展商參與興建資助出售房屋，首兩幅招標用地合共提供至少2,000個單位。

李家超指，未來十年（即2024-25至2033-34年度）公營房屋需求量為308 000個單位。政府已覓得土地，可興建約410 000個公營房屋單位，超額完成約100 000個單位，大大縮短輪候上樓的時間，而且未來10年熟地供應將達3,370公項。

施政報告2023｜推動新能源交通產業方面 2027年中前充電停車位提升至約20萬個

【12:30更新】推動新能源交通產業方面， 政府將在海、陸、空交通方面全力推動新能源使用和供應，帶領業界綠色轉型，包括今年底至明年內繼續試驗更多新能源車輛，例如電動公共小巴、電動重型貨車、電動旅遊巴、氫能雙層巴士和氫能洗街車。當局會預留5,000萬元資助業界購買可供輪椅上落的電動的士，明年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，達至2050年車輛零碳排放；亦會提供配套支持，實現在2027年底前投入約700輛電動巴士和約3 000輛電動的士的目標。

另外，政府會大力推動充電配套擴展，目標是在2027年中前將香港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個。

施政報告2023｜明年初起逐步開放沙頭角禁區 首階段容許遊客網上申請許可證

【12:22更新】在旅遊業方面，文體旅局會加大力度推動旅遊和相關的零售、餐飲、酒店等產業發展，包括制訂《香港旅遊業發展籃圖2.0》，以及開發特色旅遊產品，把「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」優化為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，同時政府亦會加強發展郵輪旅遊以及推動智慧旅遊。

此外，政府建設沙頭角文化旅遊區，明年初起，逐步開放沙頭角禁區(除中英街)，首階段容許遊客從網上申請許可證進入沙頭角遊覽，推廣沙頭角和鄰近外島的文化生態旅遊。我們亦會與深圳市政府共同研究香港沙頭角和深圳沙頭角發展文化旅遊區的可行性，包括研究讓兩地旅客更便利進出旅遊區的安排。

施政報告2023｜短期內公布北部都會區行動綱領 設立「北都大學教育城」

【12:15更新】政府會推動北部都會區發展新引擎，指「北都」全面發展後可提供約50萬個新增房屋單位和50萬個新職位，政府短期內公布北部都會區行動綱領，當中北部都會區將分4大區域，由西至東分別為高端專業服務程和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區，以及藍綠康樂旅遊生態圈。

政府亦會設立「北都大學教育城」，在古洞北、洪水橋等預留政府辦公大樓用地，容納維港都會區遷入的政府部門；在新田科技城及新界北等地興建標誌性的文化藝術設施等，政府會密切留意國際學校學位的供求情況，在「北部都會區」預留土地供國際學校發展，滿足非本地家庭的教育需要；亦會落實興建三寶樹濕地保育公園，融合發展和保育。

施政報告2023｜ 下調股票印花稅至0.1%

【12:09更新】李家超指，香港是國際金融中心，政府會鞏固和發揮金融優勢，下調股票印花稅由0.13至0.1%，在11月底完成立法程序，並且檢討股票買賣差價。

同時政府會強化離岸人民幣業務，深化大灣區金融合作，以及設立新平台擴闊基金銷售，明年內設立全新基金平台，擴闊香港的基金銷售網絡，提升市場效率及降低交易成本，同時政府會推動香港綠色和可持續金融發展。

施政報告2023｜中小企融資擔保計劃 提供更多彈性還款選項

【11:57更新】在推動中小企持續發展方面，政府支援中小企應對挑戰，包括拓展電子商貿(電商)業務，商經局會成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助香港中小企拓展內地電商業務，包括在電商平台舉辦「香港購物節」，提升香港品牌的知名度和拓展內銷市場；在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」下推出「電商易」，讓企業可於基金700萬元的累計資助上限中，運用100萬元推行電商項目，以及加快推進「跨境一鎖計劃」和「貿易單一窗口」等，提升清關和電商發貨效率。

在照顧中小企融資方面， 「中小企融資擔保計劃」下的「還息不還本」安排申請期已於今年9月完結，部分中小企主動選擇恢復正常還款，其他貸款的「還息不還本」安排將陸續在明年底前完結。考慮不同企業的現金流情況，政府將提供更多彈性還款選項，企業可選擇在指明期內，每月只償還原定應償還本金的一成、兩成或五成，給予企業更多時間逐步過渡至正常還款。