施政報告2024懶人包｜減烈酒稅、提高按揭、簡樸房等詳情一文睇清

施政報告2024懶人包｜行政長官李家超今日(16日)發表任內第三份《施政報告》，合共用了151分鐘宣讀，為3年之中最短。《am730》特意為讀者準備《施政報告》懶人包，一文看清減烈酒稅、提高按揭、簡樸房等新一份《施政報告》重點政策措施內容。
施政報告2024｜《施政報告》提「改革」41次 新質生產力、低空經濟首成關鍵字
鞏固提升國暩金融中心地位
- 強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，善用特區與國家的貨幣互換協議，需要時增加離岸人民幣流動性
- 深化「互聯互通」機制，探討適度擴容「債券通」(南向通)
- 強化國際風險管理中心地位，研究豐富保險公司資產配置，擴大專屬自保業務
- 強化國際資產及財富管理中心地位，優化「新資本投資者入境計劃」
- 優化證券市場，開拓海外新資金，包括落實ELF在中東上市及優化上市審批
- 打造香港成國際黃金交易中心，推動構建國際級黃金倉儲設施，拓展用家及投資者在港存放和交割實金，帶動衍生金融服務，並成立工作小組強化交易機制和規管框架
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「改革求變 由治及興」
- 改革時要注重系統觀念，把握全局和局部、當前和長遠等關係
- 微觀市民需要，宏觀世界大勢、國家大局、社會整體利益
- 借鏡但不照抄其他地方的經驗，因時制宜、因地制宜
- 改革只有進行時，沒有完結時
- 以市民為中心，以經濟為主軸，以發展改善民生
- 不斷求進，自我革新；識變求變， 守正創新，靈活應對挑戰和機遇
- 建立體系中欠缺的；撥亂反正嚴重缺失的；突破瓶頸、清除障礙；完善要鞏固的
- 改革過程中判斷正確方式
施政報告2024｜住宅按揭可借七成 再推「還息不還本」 烈酒稅勁減 合標劏房叫「簡樸房」(更新)
鞏固提升國際航運中心地位
- 改革「香港海運港口局」為「香港海運港口發展局」，委任非官方人士出任主席，設專責研究和推廣團隊，提升研究能力、加強海內外推廣和人力培訓
- 優化和推廣稅務優惠，加大力度吸引海內外海運服務企業落戶香港
- 集聚大宗商品交易商可。
- 建立大宗商品交易生態圈，以帶動各項服務，鞏固國際金融、航運和貿易中心地位
- 研究推出相關稅務優惠和配套，吸引相關海內外企業落戶香港
- 推動國際大宗商品交易所在港設立認可倉庫，吸引在港存儲和交割大宗商品，增加航運和貿易服務
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鞏固提升國際貿易中心地位
- 部分供應鏈正向「全球南方」及「一帶一路」國家遷移，加上愈多內地企業積極「出海」，促使香港貿易體制深度轉型，構建高增值供應鏈服務中心，並循以下方向在國家對外開放中更好發揮作用
- 豐富高增值供應鏈服務機制，如出囗信用保險
- 便利海內外企業到港設立離岸貿易指揮塔，推進總部經濟
- 擴展香港的經貿網絡，積極開拓「一帶一路」和其他新興市場
- 創新服務貿易，推進貿易數字化
- 削減烈酒稅，即日起進囗價200元以上的烈酒，200元以上部分稅率會由100%減至10%，而進囗價200元及以下部分，及進囗價在200元或以下烈酒的稅率則不變，以促進烈酒貿易和相關高增值產業發展
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因地制宜發展新質生產力
- 政府已去年推出100億元的「產學研1+計劃」，今年再推出100億元「新型工業加速計劃」，推動下游新型工業發展
- 為加強創科產業生態圈系統性建設，設立100億元的「創科產業引導基金」，成立母基金並引導更多市場資金投資指定策略性新興和未來產業，革新投資創科產業機制
- 以低空經濟改寫未來緊急救援、空中測量、送貨載客等範疇，以科技提升生活質素，為市民帶來全新體驗
- 發展低空經濟更能帶動通訊科技、人工智能和數字產業發展，激活低空空域作新經濟生產要素，經濟效益龐大
- 成立「發展低空經濟工作組」，以應用項目為起動，設定特定應用場地推動試點項目；並制訂法規及建設體系，研究部署基礎建設，推進內地對接
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啟德體育園/促進文體旅融台發展
- 明年第一季啟用啟德體育園後，全面推動本港體育發展，並帶動其他盛事及產業發展
- 打造啟德體育園為體育和盛事地標，加強演練和預備；並充分利用現有場館，舉行更多國際體育盛事，發展主場經濟
旅遊藍圖/旅遊和潮玩熱點/促進文體旅融台發展
- 推出《香港旅遊業發展藍圖2.0》 ，重點推動文化、體育、生態及盛事等方向，包括：遊艇旅遊、熊貓旅遊、AI支援和景點推介等
- 成立「發展旅遊熱點工作組」，加強跨部門統籌，發掘及建設旅遊熱點
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推動國際高端人才集聚香港
- 設立「教育科技人才委員會」統籌推進教育、科技和人才融合發展
- 發揮香港優勢，系統性整合培育本地人才、吸納國際學生和搶高端人才，展現香港建設國際高端人才高地的全盤布局
- 優化各項輸入人才計劃；人才辦加強協助人才融入香港
- 部署建設「北都大學教育城」；以先導計劃形式支持市場彈性改裝商廈，靈活增加學生宿舍供應；打造「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引境外學生來港就學
一籃子政策加大扶持中小企
- 再推「還息不還本」安排，減輕中小企財務負擔
- 向「BUD專項基金」注資10億元，支援升級轉型
- 未來兩年舉辦「香港好物節」，助力中小企拓展內地電商市場
- 未來三年在內地和海外展覽館設置香港館，推廣香港品牌
- 擴大「數碼轉型支援先導計劃」至旅遊及個人服務界
- 再推5億元「定期展覽獎勵計劃」等
片區開發/產業園區
- 未來5年北部約60,000個房屋單位落成入伙；新田科技城的首批用地會推出市場；實施「一地兩檢」的新皇崗囗岸大樓亦會落成
- 於北都選取試點產業園區，批給由政府成立和牽頭的公司，按政府產業政策制訂園區發展和營運策略；並試行「片區開發」模式，由發展商綜合開發，加快建設北都
河套/政策更新
- 成立「河套區港深創新及科技園督導委員會」，制訂香港園區發展的整體策略、計劃和布局部署，並公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，打造合作區成國家培育新質生產力的重要策源地
- 與國家有關部委探討試行創新便利措施，例如港深兩地園區特定人員便捷過境；利用無人低空運輸等
全方位推進基層醫療發展
- 立法強化基層醫療管治架構，賦權基層醫療署設立質素保證及監察機
- 制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃
- 重整母嬰健康及家庭計劃服務，促進健康生育
- 逐步制訂常見癌症的篩查計劃，包括乳癌篩查、研究AI協助肺癌篩查、 推行乙型肝炎篩查計劃以防治肝癌等
支持第三間醫學院
- 支持本地大學籌建第三所醫學院，將成立工作組邀請有意向的大學提交建議書
- 於北都元朗牛潭尾預留土地，發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院
增加撥款支援關愛隊
- 452隊「關愛隊」已全面起動，探訪了約23萬長者戶和有需要的住戶，並提供超過22,000次簡單家居及其他支援服務
- 將恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款增加資助金額五成
解決劏房問題
- 以立法方式制訂劏房出租制度，合標單位將名為「簡樸房」
- 不合標的單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任
- 法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動
- 設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期，但只接受現有的出租單位登記
- 建議「簡樸房」包括窗、獨立廁所、面積不少於8平方米等