施政報告2023｜工聯會要求政府全面檢視人力資源政策

新一份《施政報告》將於今周三(25日)發表。工聯會今日(23日）到政府總部請願，要求政府全面檢視本港人力資源政策；促請政府改善就業質素，建議包括「優化最低工資檢討機制」、增加托兒服務等。
工聯會：本地潛在勞動力未充分釋放
工聯會理事長黃國提到，香港正面對勞動力不足難題，在產業升級及轉型的關鍵期，本地潛在勞動力卻未能充分釋放，教育及培訓工作未能與產業發展匹配，人力需求錯配嚴重，窒礙經濟發展。根據資料香港勞動參與率僅得55.3%，相較於澳門（62.9%）及新加坡（70%）顯然較低，如能追上澳門，可增加48萬勞動人口，達致新加坡水平更達到92萬，香港並非沒有勞動力，而是欠缺鼓勵就業的政策及整體的人力資源規劃。
因此，工聯會認為，政府應當全面檢視本港人力資源政策，針對勞動參與率偏低，應促進高質量的充分就業，要想方設法釋放本地勞動潛在動力，要改善就業質素。工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，多年來政府在勞工政策欠缺主動作為，令基層勞工未能分享經濟成果及獲得合理保障，建議政府儘快兌現上一份施政報告的承諾，儘快優化最低工資檢討機制，並落實「通脹+N」調整機制、「一年一檢」及參考「生活工資」水平，確保勞工勞有所得。