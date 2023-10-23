施政報告2023｜工聯會要求政府全面檢視人力資源政策

工聯會：本地潛在勞動力未充分釋放

工聯會理事長黃國提到，香港正面對勞動力不足難題，在產業升級及轉型的關鍵期，本地潛在勞動力卻未能充分釋放，教育及培訓工作未能與產業發展匹配，人力需求錯配嚴重，窒礙經濟發展。根據資料香港勞動參與率僅得55.3%，相較於澳門（62.9%）及新加坡（70%）顯然較低，如能追上澳門，可增加48萬勞動人口，達致新加坡水平更達到92萬，香港並非沒有勞動力，而是欠缺鼓勵就業的政策及整體的人力資源規劃。