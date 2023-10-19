施政報告2023｜會否「派錢」谷生育？李家超：公布時大家會清楚

新一份《施政報告》下周三公布，今日(19日)有報道指鼓勵生育將會是報告其中一個重點。行政長官李家超在北京總結出席「一帶一路」論壇行程時，被問到《施政報告》的內容以及會否有「派錢」措施鼓勵生育時，他表示《施政報告》還有一個星期就公布，屆時所有政策細節，大家亦會清楚。

指報告將 致力提升港競爭力改善民生

李家超說，新一份《施政報告》的重點是增加香港競爭力、提升香港經濟發展及改善民生，明白大家關心《施政報告》內容，香港社會及很多合作夥伴也重視報告，他對此表示感謝。至於會否有「派錢」措施谷生育，他沒有承認或否認，只表示還有一個星期就會公布內容，到時會一一交代政策內容，大家亦會清楚。

寫報告前有與領導人討論？李：今次訪京向副總理丁薛祥「有溝通」

此外，李家超指國家主席習近平提出支持高質量共建「一帶一路」的8項行動，令人振奮，未來香港必定會全力參與，積極作出貢獻。被問到撰寫《施政報告》前有否與習近平及主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥討論報告內容，李家超回應指，出席論壇期間曾與副總理丁薛祥「有溝通」，亦向他講述香港的近況。

對於涉及去年12月油塘地盤工字鐵下塌死亡事故的「精進建築工程有限公司」不獲政府續牌，李家超稱支持發展局與屋宇署按法規的安全要求去處理，重申工程項目要照顧職業安全。至於屬同一控股承建商負責公屋工程的影響，他表示關心公共房屋供應，已要求房屋局局長細心了解現實情況，指發展局局長及房屋局局長會全心投入處理事件，已提醒房屋局局長研究情況，要做整體研究及審視情況，之後會向他匯報。