施政報告2023｜李家超出席第二場諮詢會 冀政策「做深做大」

行政長官李家超將於10月發表新一份《施政報告》。他於今日早上9時半(7日)聯同一眾司局長到沙田官立中學，出席第二場《施政報告》地區諮詢會。李家超在開場發言時表示，自己和團隊非常重視今次地區諮詢會，整個團隊22人一起出席，與巿民面對面交流溝通。他表示，市民的意見讓他在《施政報告》訂出優先處理的議題上幫助很大，期望可以在落實相關方針及政策時「做深和做大」，並探索新領域、新議題。

航空業界冀提供交通津貼挽留人才 少數族裔冀政府助事業發展

出席官員包括6名司長及副司長，他們在台上坐在李家超旁邊。另外，全體局長或署理局長也在與會者的席上聽意見。市民關心的議題涵蓋人才、房屋、科技，以及就業情況等。有市民認為，應仿傚內地部分城市容許在社區擺設小攤檔，銷售食物、飾物和玩具，振興「夜經濟」，亦要考慮下調公私營房屋供應比例，協助年輕中產市民購買私樓。

有航空界人士反映，對於政府將於10月引入首批航空業外勞，感到有點擔心，認為與其搶人才，不如會否考慮為本地人才提供輪班及交通等津貼，以挽留人才。有少數族裔人士關注，政府會否提供更多資源及機會，鼓勵少數族裔青年向上流，發展事業，提升社會經濟地位。他指出，不少少數族裔青年畢業後，寧願選擇做地盤工或外賣員等，因為薪酬較高，亦可「一分耕耘、一分收穫」。

育有兩名小朋友的市民指出，在港生育成本很高，建議政府資助增設並培訓社區保姆，促進家庭主婦就業。從事文化藝術工作的市民表示，文化藝術應產業化發展，令到從業員可自力更生，惟香港現時缺乏場地，建議可發展地區藝術發展，指地區有學校禮堂，吸引居民觀看。



