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2023-09-15 15:33:43

施政報告2023｜李家超落區家訪荃灣福來邨住戶　指「心」入社區聆聽聲音(持續更新)

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施政報告2023｜李家超落區家訪荃灣福來邨住戶　指「心」入社區聆聽聲音(李家超fb)

施政報告2023｜李家超落區家訪荃灣福來邨住戶　指「心」入社區聆聽聲音(李家超fb)

新一份施政報告將於下月公布，行政長官李家超下午「落區」，在民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡陪同下，到荃灣福來邨進行諮詢工作，包括入屋探望長者，逗留了大約20分鐘，其後與老店東主、職員和街坊交流，以及到訪區內兩間提供照顧長者服務的機構，了解前線的日常運作情況。李家超又在途中與小學生短暫交流，勉勵他們努力學習。

李家超入屋探訪92歲的梁婆婆，形容她是開朗活潑的「老友記」，不過數年前確診認知障礙症。兩名子女為使媽媽得到身心和社交的全面照顧，為她申請長者社區照顧服務券，讓梁婆婆到附近的日間護理中心接受服務。兩名子女都認為社區券的概念十分好，期望政府進一步擴闊社區券的服務範疇。

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市民冀政府支援居家安老　李家超指會研究

李家超其後參觀區內的仁濟醫院嚴徐玉珊卓智中心，中心主要服務認知障礙症人士，當中有長者邀請李家超玩桌遊，李家超指感受到他們的活力，寓治療訓練於娛樂李家超在中心亦觀看長者接受認知治療訓練的情況，跟隨導師唱長者熟悉的歌曲，幫助患有認知障礙症的長者減輕抑鬱。

李家超在中心又和91歲的黎婆婆和她的女兒聊天。婆婆患有慢性氣管病及青光眼等，8年前亦不幸中風，女兒聘用外傭照顧，但她是全職家庭主婦，沒有收入，主要靠積蓄支援黎婆婆的生活，對財政構成壓力。女兒希望讓媽媽繼續居家安老，期望政府調整措施，加強對有需要家庭的支援。李家超指十分重視此意見，會和團隊研究哪些地方能夠做深、做廣，希望能擬定合適的政策，為市民排解民生困

李家超指重視民間意見

李家超指落區感受到區內關愛要素很強，包括在鄰里中心看到大家守望相助，同時感受到關愛隊積極發揮作用，很多長者親身感受關愛隊的協助。而自荃灣成立關愛隊後，他們探訪了超過3,000個家庭，過去例如颱風及暴雨期間，至少提供了幾百項服務協助居民。李家超指應努力凝聚地區的關愛元素，令街坊有困難時互相幫助，並會繼續推動關愛隊服務社群。

李家超形容今次是「心」入社區聆聽老街坊聲音，希望透過接觸不同年齡層、家庭背景和身體狀況的長者，深入了解他們退休後的生活情況，表達政府對他們的關心和重視，聆聽他們的需要和感受，讓他能檢視目前社會的退休安老政策和長者服務。他認同在地區上要盡量投放多些資源，但資源有限，如何善用資源很重要，需訂立優先次序。他強調很重視與市民接觸交流的時間，讓他可以聆聽真實的民間聲音，對他撰寫新一份施政報告很有幫助。他指施政者必須感市民所感，將心比己，才能擬定真正到位的民生良策。

李家超：香港人「好有橋」發展夜經濟

另一方面，政府正積極推動夜經濟發展，李家超落區後會見傳媒，指只要有心去做，並不只是單一活動，政府希望長期舉辦不同活動，他指如果有別具特色、特別受歡迎的活動，會持續做大做強。他提到政府的角色是推動者和統籌者，相信香港人「好有橋」，亦很有韌力和信心。

對於傳媒及本土研究社揭發多間豪宅涉及僭建，李家超重申會以風險管理設優先次序，部門會針對有關屋苑巡查，對懷疑僭建屋苑採取行動。他強調業主需負上責任，如果政府需介入進行工程，會向業主追討費用責任，業主亦需負上法律責任。

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