施政報告2023｜李家超落區家訪荃灣福來邨住戶　指「心」入社區聆聽聲音(持續更新)

新一份施政報告將於下月公布，行政長官李家超下午「落區」，在民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡陪同下，到荃灣福來邨進行諮詢工作，包括入屋探望長者，逗留了大約20分鐘，其後與老店東主、職員和街坊交流，以及到訪區內兩間提供照顧長者服務的機構，了解前線的日常運作情況。李家超又在途中與小學生短暫交流，勉勵他們努力學習。 李家超入屋探訪92歲的梁婆婆，形容她是開朗活潑的「老友記」，不過數年前確診認知障礙症。兩名子女為使媽媽得到身心和社交的全面照顧，為她申請長者社區照顧服務券，讓梁婆婆到附近的日間護理中心接受服務。兩名子女都認為社區券的概念十分好，期望政府進一步擴闊社區券的服務範疇。

市民冀政府支援居家安老 李家超指會研究 李家超其後參觀區內的仁濟醫院嚴徐玉珊卓智中心，中心主要服務認知障礙症人士，當中有長者邀請李家超玩桌遊，李家超指感受到他們的活力，寓治療訓練於娛樂。李家超在中心亦觀看長者接受認知治療訓練的情況，跟隨導師唱長者熟悉的歌曲，幫助患有認知障礙症的長者減輕抑鬱。 李家超在中心又和91歲的黎婆婆和她的女兒聊天。婆婆患有慢性氣管病及青光眼等，8年前亦不幸中風，女兒聘用外傭照顧，但她是全職家庭主婦，沒有收入，主要靠積蓄支援黎婆婆的生活，對財政構成壓力。女兒希望讓媽媽繼續居家安老，期望政府調整措施，加強對有需要家庭的支援。李家超指十分重視此意見，會和團隊研究哪些地方能夠做深、做廣，希望能擬定合適的政策，為市民排解民生困難。

李家超指重視民間意見 李家超指落區感受到區內關愛要素很強，包括在鄰里中心看到大家守望相助，同時感受到關愛隊積極發揮作用，很多長者親身感受關愛隊的協助。而自荃灣成立關愛隊後，他們探訪了超過3,000個家庭，過去例如颱風及暴雨期間，至少提供了幾百項服務協助居民。李家超指應努力凝聚地區的關愛元素，令街坊有困難時互相幫助，並會繼續推動關愛隊服務社群。 李家超形容今次是「心」入社區聆聽老街坊聲音，希望透過接觸不同年齡層、家庭背景和身體狀況的長者，深入了解他們退休後的生活情況，表達政府對他們的關心和重視，聆聽他們的需要和感受，讓他能檢視目前社會的退休安老政策和長者服務。他認同在地區上要盡量投放多些資源，但資源有限，如何善用資源很重要，需訂立優先次序。他強調很重視與市民接觸交流的時間，讓他可以聆聽真實的民間聲音，對他撰寫新一份施政報告很有幫助。他指施政者必須感市民所感，將心比己，才能擬定真正到位的民生良策。