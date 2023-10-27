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2023-10-27 16:47:10

施政報告2023｜鄧炳強不同意無涵蓋修補社會撕裂　強調重視青年工作

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施政報告2023｜鄧炳強不同意無涵蓋修補社會撕裂　強調重視青年工作

施政報告2023｜鄧炳強不同意無涵蓋修補社會撕裂　強調重視青年工作

政府相關政策局召開記者會，解釋施政報告政策。對於有評論指今次無政策彌補社會撕裂，保安局局長鄧炳強不同意此看法。他重申在2019年反修例事件，社會上有些人士，特別年輕人被分化，對於香港政府甚至中央有不正當看法。他強調政府各政策局及部門一直進行不同青年工作，例如保安局亦有培養青年正向思維，為加強凝聚社會起作用。即使現時相對平靜，但要居安思危，繼續採取措施防止外部勢力危害國家安全。

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人文科不等同國民教育科

施政報告提出將在小學開設人文科及常識，代替常識科，因應增加課時，需要在現時25%的彈性課時撥出時數到新科目。被問到人文科是否等同國民教育科，教育局局長蔡若蓮指此屬誤解，現時是透過多重方式，結合課堂內外學習內容進行國民教育，不存在獨立成科。而開設人文科是與時並進，建基於常識科的主要內容，包括個人成長、社會認識等，再增加3個方面，即是國家歷史、地理和文化內容，教學模式及評估方法和現時沒有太大變化。

現時不少學校因人口下降而「殺校」，被問到今次施政報告是否欠缺有關支援學校措施，蔡若蓮指針對人口下降是以「軟着陸」為目標，因為此是結構性的問題，不是過渡性問題，需正視而非逃避問題，不能只做短暫措施。因此，在今次施政報告提出將幼稚園搬遷津貼恆常化，鼓勵在人口老化地區的幼稚園搬到新發展區招生，而在小學方面亦全面推進小班教學等。她強調公帑資源有限，不能夠不合理地維持學位數目。

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