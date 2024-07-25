施政報告2024｜倡「回復立法會真正功能」　謝偉俊：內地生學歷造假等已無從監察

回復立法會真正功能方面，謝偉俊說立法會透過政府帳目委員會、《權力及特權法》賦權成立獨立調查委員會等，有憲制責任及法定地位履行監察角色。昔日，前者調查公營機構、旅發局大花筒，後者調查梁銘彥離職事件等，公眾能親身目睹立法會適時有效監察政府運作，但反觀今日立法會，上次只有兩名記者出席帳委會報告記者招待會，本屆立法會至今未召開獨立調查委員會，立法會監察角色「似已失真，屢被批評存在價值大減」。他又稱，重大事故如內地學生大規模學歷造假、港大校董會權鬥、英國ETO有僱員疑涉違法操作等，立法會亦無從監察。

謝偉俊建議，行政長官應重視立法會監察機制，既可為行政及法定機關提供獨立及高透明度「紅隊」功能，亦可挽回公眾封立法會和政府支持及信任。

倡研放寬規限 讓真「香港通」人才留港

另外，謝偉俊建議真「香港通」人才留港，他說移民潮影響下，各行各業人才流失嚴重，雖然政府的「搶人才」計劃吸納數十萬計內地人才來港，但常有負面報道，包括假學歷等問題。他指回歸後，中央駐港人員來港工作，熟悉兩地民情、文化，但在現行法例下，他們離職後無法繼續留港工作，建議政府向中央了解能否放寬有關規限，讓真「香港通」人才可選擇留港，成為永久居民，讓他們及下一代為香港作出貢獻。