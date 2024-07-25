施政報告2024｜倡「回復立法會真正功能」　謝偉俊：內地生學歷造假等已無從監察

2024年《施政報告》諮詢期展開，近來言論大膽的選委界立法會議員謝偉俊就多個議題向行政長官李家超提出建議，兩人臉帶微笑合照，似乎化解先前「小紅書」事件引發的爭議。當中謝偉俊提出9項建議，包括招商引資、回復立法會真正功能、真「香港通」人才留港，以及認清市民真實生活重擔等。
與李家超合照臉帶微笑
謝偉俊提出的9項建議，包括：
- 金融中心有名有實、招商引資惠國惠港
- 真活化海洋公園
- 維港本色
- 回復立法會真正功能
- 真「香港通」人才留港
- 認清市民真實生活重擔
- 從市民角色訂定民生政
- 恢復真活色生香城市
- 建立真健康社會
回復立法會真正功能方面，謝偉俊說立法會透過政府帳目委員會、《權力及特權法》賦權成立獨立調查委員會等，有憲制責任及法定地位履行監察角色。昔日，前者調查公營機構、旅發局大花筒，後者調查梁銘彥離職事件等，公眾能親身目睹立法會適時有效監察政府運作，但反觀今日立法會，上次只有兩名記者出席帳委會報告記者招待會，本屆立法會至今未召開獨立調查委員會，立法會監察角色「似已失真，屢被批評存在價值大減」。他又稱，重大事故如內地學生大規模學歷造假、港大校董會權鬥、英國ETO有僱員疑涉違法操作等，立法會亦無從監察。
謝偉俊建議，行政長官應重視立法會監察機制，既可為行政及法定機關提供獨立及高透明度「紅隊」功能，亦可挽回公眾封立法會和政府支持及信任。
倡研放寬規限 讓真「香港通」人才留港
另外，謝偉俊建議真「香港通」人才留港，他說移民潮影響下，各行各業人才流失嚴重，雖然政府的「搶人才」計劃吸納數十萬計內地人才來港，但常有負面報道，包括假學歷等問題。他指回歸後，中央駐港人員來港工作，熟悉兩地民情、文化，但在現行法例下，他們離職後無法繼續留港工作，建議政府向中央了解能否放寬有關規限，讓真「香港通」人才可選擇留港，成為永久居民，讓他們及下一代為香港作出貢獻。