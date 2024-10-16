施政報告2024｜張宇人籲業界減烈酒稅後減價　讓市民開心

施政報告提及會削減烈酒稅，飲食界立法會議員張宇人呼籲其業界及零售界獲減稅後，在烈酒上減價，「等市民開心」，亦令他們可進一步完全撤銷烈酒稅。

自由黨立法會議員見記者，張宇人重提2007年爭取下調紅酒稅時，時任財政司司長不相信商戶獲減稅後會減價。於是當年飲食業商戶簽署約章，承諾若政府調低稅額，業界會立即下調酒品的價格，將得益全數回饋消費者。張宇人指今次不會再發起約章，不過在此呼籲飲食業及零售業「咬緊牙關」，「無論幾多酒喺貨倉，唔該一減稅就減價，唔係嘅話市民見到特首同財政司，會話減稅之後嘅烈酒價錢一樣，係益咗班商人，市民得唔到益」。