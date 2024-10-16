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2024-10-16 15:52:44

施政報告2024｜張宇人籲業界減烈酒稅後減價　讓市民開心

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施政報告2024｜張宇人籲業界減烈酒稅後減價　讓市民開心(陳芷晴攝)

施政報告2024｜張宇人籲業界減烈酒稅後減價　讓市民開心(陳芷晴攝)

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施政報告提及會削減烈酒稅，飲食界立法會議員張宇人呼籲其業界及零售界獲減稅後，在烈酒上減價，「等市民開心」，亦令他們可進一步完全撤銷烈酒稅。

自由黨立法會議員見記者，張宇人重提2007年爭取下調紅酒稅時，時任財政司司長不相信商戶獲減稅後會減價。於是當年飲食業商戶簽署約章，承諾若政府調低稅額，業界會立即下調酒品的價格，將得益全數回饋消費者。張宇人指今次不會再發起約章，不過在此呼籲飲食業及零售業「咬緊牙關」，「無論幾多酒喺貨倉，唔該一減稅就減價，唔係嘅話市民見到特首同財政司，會話減稅之後嘅烈酒價錢一樣，係益咗班商人，市民得唔到益」。

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應減價讓市民受惠

張宇人提及現時「市道咁曳」，商家獲減稅應在價格反映，「等市民開心」，亦可促進生意，讓他們有條件進一步爭取免烈酒稅。另外，施政報告再推行「還息不還本」支援中小企，張宇人呼籲業界「唔好唔使還本，就開多兩間」，因為息口愈來愈重。

另一方面，施政報告提及希望開拓中東和東盟旅客客源，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。航運交通界立法會議員易志明認同此是應有的措施，會透過的士業議會商討，為前線司機提供協助，令他們懂得阿拉伯語，他亦強調透過科技可即時翻譯。

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