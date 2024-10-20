施政報告2024｜政府僱員育未滿3歲子女可享育兒假　多一個節慶日可提早收工

公務員和政府僱員如育有3歲以下子女，明年4月起或會享有育兒假。政府在新一份《施政報告》附篇提到有關措施，公務員事務局向立法會一個委員會提交文件時進一步解釋，指措施是支持新生家庭、締造有利育兒環境的一項新家庭友善僱傭措施，進一步體現政府在關愛僱員方面的承諾，以及配合政府鼓勵生育的政策。

公務員事務局指，計劃容許合資格的政府僱員就每名3歲以下子女，每年放取3日育兒假。當局正制定相關細節和實施安排，然後會在徵詢職方的意見後落實推行。政府消息人士日前稱，因3歲以下嬰兒較多需要求醫或接種疫苗等，父母會有較大壓力，故推出有關措施。

提早收工節慶或前夕添一日

目前政府僱員在農曆新年前夕、中秋節、冬至和平安夜的4個節慶日或前夕當中，其中最多兩日可獲准提早最多兩小時收工。公務員事務局指，政府明年1月起會有新安排，可提早收工的節慶日或前夕會新增12月31日除夕夜至5個，並改為准許最多3日可提早收工。當局同樣正制定細節和安排，經徵詢職方意見後會落實。

另外，《施政報告》附篇提到醫管局作為全港聘用最多醫療專業人員的機構，將推行多項家庭友善措施，包括推行育兒假、把全職彈性工時安排由醫生組別推展至其他職員組別、協助組織家長支援小組，以及增加舉辦家庭同樂活動，協助推動融洽和諧的家庭關係。