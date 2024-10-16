施政報告2024｜李家超：有劏房居民讚美單位　質素良莠不齊需逐步取締

新一份施政報告公布將逐步取締劣質劏房，合標準的單位將命名為「簡樸房」。對於會否全面取締劏房，行政長官李家超指對每個人對劏房的理念都不同，而不同劏房的環境亦不一致，是良莠不齊，要按步就班地先取締劣質劏房。

指部分劏房居民讚美單位

李家超在宣讀施政報告後見記者，他引述數據指現時有11萬戶分間單位居民，早前政府的調研顯示80%居民認為其分間單位地點方便，李家超指部分居民「可能已經有樓」，另外有60%指因為租金而選擇居於該單位。他又指有些居民讚美其單位，有15%人認為居所治安好；15%指面積符合要求、「夠大」；10%指衞生好。李家超認為顯示市面的分間單位良莠不齊，而劏房問題存在多年，不能一蹴而就，政府現時希望先提升劏房標準，平衡住屋需要，同時取締劣質劏房。