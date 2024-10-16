施政報告2024｜李家超：有劏房居民讚美單位　質素良莠不齊需逐步取締

新一份施政報告公布將逐步取締劣質劏房，合標準的單位將命名為「簡樸房」。對於會否全面取締劏房，行政長官李家超指對每個人對劏房的理念都不同，而不同劏房的環境亦不一致，是良莠不齊，要按步就班地先取締劣質劏房。
指部分劏房居民讚美單位
李家超在宣讀施政報告後見記者，他引述數據指現時有11萬戶分間單位居民，早前政府的調研顯示80%居民認為其分間單位地點方便，李家超指部分居民「可能已經有樓」，另外有60%指因為租金而選擇居於該單位。他又指有些居民讚美其單位，有15%人認為居所治安好；15%指面積符合要求、「夠大」；10%指衞生好。李家超認為顯示市面的分間單位良莠不齊，而劏房問題存在多年，不能一蹴而就，政府現時希望先提升劏房標準，平衡住屋需要，同時取締劣質劏房。
施政報告2024懶人包｜減烈酒稅、提高按揭、簡樸房等詳情一文睇清
施政報告公布減低烈酒稅，為進囗價200元以上的烈酒，200元以上部分稅率會由100%減至10%。但現時本港約85%烈酒的進口價均在200元或以下，故絕大部分烈酒的稅率無變。當被問及政策成效，李家超強調目標在於推動高端烈酒貿易，他舉例當年免紅酒稅後1年，市面增加了350家和紅酒業務有關的公司，創造了1,000個就業職位；而在免稅2年後，香港成為全球第3大紅酒拍賣中心。
醫衞界日前聯署反對削減烈酒稅，李家超表明絕對認同他們不鼓勵喝酒，亦多謝他們再次提醒大家盡量避免喝酒。他再引述當年免紅酒稅後，有段短暫時間的市民喝酒量上升，但對比起2023年和免紅酒稅前的2007年，發現香港人均喝酒量一樣，他認為飲酒量被很多因素影響。他強調所有烈酒仍需徵稅，今次減稅正正是既不鼓勵喝酒，又推動貿易。
對於會否重啟政改，李家超明言不會在任內進行，他解釋今屆政府已完善選舉制度，現時更重要的是確保制度運作暢順，並為社會創造額外的價值。