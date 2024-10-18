施政報告2024｜楊潤雄連續兩日被點名　指「唔覺好多次公開催促我」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄連續兩日被行政長官李家超點名，指需要盡快完成《文藝創意產業發展藍圖》，並提到局方不能轉移責任。楊潤雄回應指「唔覺好多次被公開催促」，他強調未來會根據特首指示盡快完成藍圖。

多次被追問點名事件

楊潤雄今日在記者會多次被追問被點名事件，他指特首「噚日(在立法會施政報告答問會)冇催促我」，希望大家實是求是，「唔使諗得太遠」。他認為昨日是由於有議員問及旅遊工作，特首才以文體旅局舉例，指政府成立不同工作組是想改良統籌機制，但政策局不能忽視應有的責任，例如發展《旅遊業發展藍圖2.0》的責任在於文體旅局。

楊潤雄指特首在是施政報告附件交代早前提過的指定項目指標，亦已解釋去年施政報告提出的《文藝創意產業發展藍圖》，因應藝文界的不同意見和社會經濟的變化，文體旅局需時就擬稿作改動，而未有如期公布。楊潤雄亦引述當中提到本屆政府才成立的文體旅局職務範圍廣、工作量大，但他強調「過去2年唔係等藍圖出，冇做嘢，係從來冇停手」，舉例有成立弘揚中華文化辦公室，在電影業推出不同計劃等。他有信心經修改後的藍圖可指出方向，為整體產業造成正面幫助。而公布藍圖後會繼續聆聽業界意見，再可推出個別措施。