施政報告2024｜楊潤雄連續兩日被點名　指「唔覺好多次公開催促我」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄連續兩日被行政長官李家超點名，指需要盡快完成《文藝創意產業發展藍圖》，並提到局方不能轉移責任。楊潤雄回應指「唔覺好多次被公開催促」，他強調未來會根據特首指示盡快完成藍圖。
多次被追問點名事件
楊潤雄今日在記者會多次被追問被點名事件，他指特首「噚日(在立法會施政報告答問會)冇催促我」，希望大家實是求是，「唔使諗得太遠」。他認為昨日是由於有議員問及旅遊工作，特首才以文體旅局舉例，指政府成立不同工作組是想改良統籌機制，但政策局不能忽視應有的責任，例如發展《旅遊業發展藍圖2.0》的責任在於文體旅局。
楊潤雄指特首在是施政報告附件交代早前提過的指定項目指標，亦已解釋去年施政報告提出的《文藝創意產業發展藍圖》，因應藝文界的不同意見和社會經濟的變化，文體旅局需時就擬稿作改動，而未有如期公布。楊潤雄亦引述當中提到本屆政府才成立的文體旅局職務範圍廣、工作量大，但他強調「過去2年唔係等藍圖出，冇做嘢，係從來冇停手」，舉例有成立弘揚中華文化辦公室，在電影業推出不同計劃等。他有信心經修改後的藍圖可指出方向，為整體產業造成正面幫助。而公布藍圖後會繼續聆聽業界意見，再可推出個別措施。
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文體旅局還有另一項指定項目指標未如期完成，本應在今年上半年公布就加強郵輪旅遊經濟發展的檢視結果和行動計劃。楊潤雄被問及事件時，他再引述施政報告附件提到就《香港旅遊業發展藍圖2.0》諮詢業界時，收到很多有關郵輪旅遊經濟發展的意見，認為應與《藍圖 2.0》一併公布，可看到整個發展，否則或不夠全面。
施政報告提到政府會成立由政務司副司長卓永興帶領的「發展旅遊熱點工作組」，卓永興指希望由旅客角度出發，發掘新的旅遊熱點，「搵到人哋覺得好，去唔到會好可惜嘅項目，例如YouTube經常會提及一些「必去」、「必食」的地方，他亦希望利用香港的豐富資源開拓新客源。
楊潤雄則指文體旅局在過去2年做了大量工作，特別在疫情後，社會對旅遊發展有很高的期望，局方的工作很繁忙。他續指希望做到「無處不旅遊」，全港遍布景點，不可能全部都由政府、旅發局等負責推廣，需要全社會協助、多部門合作，令推動旅遊工作更暢順。
未來數月在啟德體育園辦測試賽
外界關注明年啟用的啟德體育園疏散方案，楊潤雄指因應人流數目、表演時間等，有不同的人流疏散方案。當局計劃在本月下旬或下月上旬起作測試，包括在可容納5,000名觀眾的小型運動場舉辦測試賽，逐步試驗如何做得最好，令政府、營運者以至群眾都汲取經驗。