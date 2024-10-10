施政報告2024｜消息：政府以獎學金宣傳「留學香港」品牌　吸引「一帶一路」等學生留港工作

事實上，去年《施政報告》就已提出會向「政府獎學基金」額外注資10億元，2024/25學年起增加「一帶一路獎學金」的名額五成，並會逐步增加香港博士研究生獎學金計劃名額，由每學年300個提升三分之一至400個，吸引更多傑出人才來港就學及進行研究。

議員倡與商界合作提供獎學金

嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬在電台表示，過去一年本港在推廣高等教育方面取得成效，成功吸引來自「一帶一路」和東盟的學生。他建議政府應加強留學生的配套，例如增加宿位，並與商界及地產界合作，為興建學生宿舍的企業提供優惠，從而吸引更多人才。

另外，他提議政府可與企業合作，為非內地的非本地生，提供畢業後在港就業機會。他認為香港作為領先經濟體，對來自「一帶一路」和東盟的學生具吸引力。透過企業提供獎學金，學生畢業後可優先被聘用，這樣不僅減輕政府的財政負擔，還能促進人才在行業內發展，形容為「三贏方案」。