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2024-10-10 10:32:26

施政報告2024｜消息：政府以獎學金宣傳「留學香港」品牌　吸引「一帶一路」等學生留港工作

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消息指，政府在新一份《施政報告》以獎學金宣傳「留學香港」品牌，吸引「一帶一路」等學生留港工作。(資料圖片)

消息指，政府在新一份《施政報告》以獎學金宣傳「留學香港」品牌，吸引「一帶一路」等學生留港工作。(資料圖片)

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本港在剛公布的英國「泰晤士高等教育世界大學」(THE)排名及6月的國際高等教育機構 QS排名中，有5所大學躋身全球前100位。今日(10日)報道引述消息稱，特首李家超下周三(16日)發表新一份《施政報告》，政府計劃以獎學金形式加強吸引力，將香港打造成「留學香港」品牌，鼓勵更多來自東盟及「一帶一路」的學生和人才長期留港工作，從而增加人才庫，未來對香港作出貢獻。

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去年額外向「獎學基金」注資10億元

事實上，去年《施政報告》就已提出會向「政府獎學基金」額外注資10億元，2024/25學年起增加「一帶一路獎學金」的名額五成，並會逐步增加香港博士研究生獎學金計劃名額，由每學年300個提升三分之一至400個，吸引更多傑出人才來港就學及進行研究。

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議員倡與商界合作提供獎學金

嶺南大學協理副校長兼立法會議員劉智鵬在電台表示，過去一年本港在推廣高等教育方面取得成效，成功吸引來自「一帶一路」和東盟的學生。他建議政府應加強留學生的配套，例如增加宿位，並與商界及地產界合作，為興建學生宿舍的企業提供優惠，從而吸引更多人才。

另外，他提議政府可與企業合作，為非內地的非本地生，提供畢業後在港就業機會。他認為香港作為領先經濟體，對來自「一帶一路」和東盟的學生具吸引力。透過企業提供獎學金，學生畢業後可優先被聘用，這樣不僅減輕政府的財政負擔，還能促進人才在行業內發展，形容為「三贏方案」。

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