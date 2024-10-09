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2024-10-09 10:15:23

THE世界大學排名2025｜香港5大學躋身百大　港大排35　中大列44歷來最佳

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中大排第44，較去年上升9位，是中大在排名榜推出以來最佳的成績。(資料圖片)

中大排第44，較去年上升9位，是中大在排名榜推出以來最佳的成績。(資料圖片)

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英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE)公布最新「世界大學排名」，本港有5間大學躋身一百大，至少3間大學排名上升。而前十名全是英美院校，其中一間更是連續9年居首位。

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城大浸大上升  科大排66

當中香港中文大學排第44，較去年上升9位，是中大在該排名榜推出以來最佳的成績；城大排第80，較去年上升兩位；浸大則由去年的301至350位之間，上升至251至300位。港大就排第35，與去年一樣；科大排66位，較去年微跌兩位。

中大校長段崇智表示，對中大取得的成績感到自豪。

牛津連續9年稱冠   清華亞洲排名最高

另外，在今年排名中，全球十大全部是英美院校，英國牛津大學連續9年高踞榜首，美國麻省理工學院升1位至第2位，美國哈佛大學亦升1位至第3位。

在亞洲地區院校中，排名最高的是清華大學，排名維持全球排第12位；北京大學升1位至第13位；新加坡國立大學則升2位至第17位，其次是第28位的東京大學及第30位的新加坡南洋理工大學。

今年度的大學排名涵蓋全球2,092所大學，較去年多約180間，以教學、研究環境、研究質量、產業及國際展望5個範疇、共17項績效指標評分。

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港大排第35，排名與去年一樣。(資料圖片) 城大排第80，較去年上升兩位。(資料圖片) 浸大則由去年的301至350位之間，上升至251至300位。(資料圖片) 科大排66位，較去年微跌兩位。(資料圖片)

THE世界大學排名｜全球首十大

  • 牛津大學(英國)，排第1
  • 麻省理工學院(美國)，排第2
  • 哈佛大學(美國)，排第3
  • 普林斯頓大學(美國)，排第4
  • 劍橋大學(英國)，排第5
  • 史丹福大學(美國)，排第6
  • 加州理工學院(美國)，排第7
  • 加州大學柏克萊分校(美國)，排第8
  • 倫敦帝國學院(英國)，排第9
  • 耶魯大學(美國)，排第10
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