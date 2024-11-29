施永青獲樹仁大學頒授榮譽博士　寄語勿為讀書幾年而驕傲自滿

樹仁大學今日向中原集團創辦人施永青及「港版德蘭修女」潘靈卓（Jacqueline Pullinger）頒授榮譽博士。施永青寄語同學勿為在學校讀書幾年而驕傲自滿，要明白人類掌握的知識是經過祖先積累，鼓勵同學繼續傳承知識。潘靈卓則鼓勵學生無論順境逆境，都可以發揮影響力改變周遭的人。

施永青獲頒榮譽工商管理學博士

獲頒榮譽工商管理學博士的施永青感到很榮幸，他形容這個榮銜高不可攀，實在受之有愧。他致辭時分享對「何為知識」的看法，哲學家柏拉圖說知識是回憶，施對這句話起初百思不得其解，因為在直覺中知識是學回來的，未學過的知識可如何去回憶？

然而，施指隨著年齡的增長，覺得柏拉圖的說法不無道理。他發現學習並非獲得知識的可靠途徑，無論怎樣努力去學習，也學不會他腦系統未具掌握能力的知識。就如豬腦裏無語言系統，就永遠學不會講話。人天生具備掌握知識的能力，是因為祖先在逾百萬年的進化過程中，逐步掌握宇宙的基本規律，慢慢打造與宇宙成一體的腦神經網絡系統。在體會事物的真諦時常會有恍然大悟的感覺，就是今世的生活經驗，突然喚醒了「前世」已掌握的理念知識。故此，今天掌握的知識，大部分都不是自己學會，而是祖先花上逾百萬年的生活體現以積累。施永青指大家不要因為在學校讀了幾年書，就以為自己多麼了不起。

有些人會把身體說成是一副臭皮囊，說成是人生的負累。施永青指連同這副皮囊共存的，是祖先賦予的求生與繁殖意志。沒有這兩項意志的驅動，人生就失去動力，既沒法存活亦無法繁衍後代。那祖先用生命換回來的知識，就沒法化成基因傳承下去。他總結我們的「臭皮囊」是求生與繁衍意志的歸宿，可不要看扁它，人類的文明史就是這兩項意志的體現。沒有這副「臭皮囊」，人類是不會打造出這麼偉大的事業的。