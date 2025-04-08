施永青談設立家族辦公室 分享財富傳承心得 忌教子女炒股。(吳康琦攝)

中原集團創辦人施永青日前獲樹仁大學頒授榮譽博士學位，他今日(8日）出席由樹仁大學舉辦的「樹仁講堂」，分享自己對「財富與文化傳承」的看法。施永青分享了當初成立中原家族辦公室，到子女教育的心得，以至對最近美國關稅戰的看法。 中原集團日前成立中原家族辦公室。施永青憶述，當初是出於自己家族的需要，並希望作慈善用途。後來邀請身邊的朋友加入，故其家族辦公室由最初的只服侍單一家庭的家族辦公室，到發展成為多個家族的家族辦公室。

施永青又分享到，當時成立家族基金，最初是要設計章程，例如具體要做些什麼。當中包括有部分是教育基金，有些用作創業撥款，有些用作研究學問撥款，有些用作鼓勵結婚撥款。他舉例，每個子女都有一個戶口，結婚便可以提款買樓，「生仔可以分多一份，再生一個就分多啲」。

對於一般家庭應如何培養子女的理財觀念，施永青不贊成父母在子女年幼時便教導他們「炒股」，「唯一同仔女講的是，最緊要知慳識儉，先可以積累財富。」他強調：「最先教導的應該是壓抑眼前的快樂。」施永青又認為，家族基金留太多予子女是害了他們。他憶述，當年大女兒是以一級榮譽畢業於名牌大學，但當時月薪只有萬多元，過了試用期後加了千多元就很開心。原來大女兒分享道，自己當時用的洗髮水不合用，但當時的人工不允許她轉用另一款洗頭水，加人工便如願以償。