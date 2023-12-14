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2023-12-14 04:31:58
日報

旅發局下周三起派20萬張餐飲消費券 每張100元 晚市堂食滿100元即減100

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食肆 餐飲消費劵

旅發局將向市民派發20萬張餐飲消費券。

配合政府夜繽紛活動，旅發局下周三起(20日)將分兩批向市民派發20萬張餐飲消費券，每張100元，相關消費券可於旅發局「優質旅遊服務」計劃認可食肆，生效期內每日晚市堂食使用。旅發局藉此鼓勵市民與親朋好友一同開心出外消費，歡度節日。

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券將分兩批派發，分別於下周三(20日)及下月10日(周三)，每批名額10萬份，每份價值100元。成功領取的市民，可憑券於每日傍晚6時後，在全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及約100間酒吧，堂食消費滿100元或以上，可享即減100元的餐飲消費優惠。

擬領券的市民須留意，要先在Discover Hong Kong網站的電子平台，預先註冊登記帳戶，再於下周三(20日)早上10時起，以先到先得形式免費領取。市民登入帳戶後，瀏覽參與商戶，選定心儀的食肆或酒吧，再按「新增到我的錢包」領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，之後到心儀食肆消費時再打開「錢包」供相關員工掃碼。

旅發局亦提醒每位登記者只可領取同一餐飲消費券1次，每個帳戶同時只可領取最多1張消費券，如同枱有多於一名顧客持有相同餐廳或酒吧的100元餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用；所有限量餐飲消費券自領取日起計30日内有效，所有限量餐飲消費券一經領取，不可刪除或更改。

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餐飲消費劵 香港夜饗樂

旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局自11月起向旅客派發「香港夜饗樂」餐飲消費劵，深受歡迎，故旅發局決定趁聖誕及新年期間向香港市民亦推出「香港夜饗樂」餐飲消費劵本地市民版，與業界攜手，藉此鼓勵市民與親友一同出外消費，歡度節日。另外，旅發局公布，11月初步訪港旅客數字為約329萬人次，內地佔整體73%；而其中短途市場旅客按月增加逾兩成，升幅較為顯著。累計今年首11個月已錄得約3,007萬訪港旅客人次。

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