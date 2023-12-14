旅發局下周三起派20萬張餐飲消費券 每張100元 晚市堂食滿100元即減100

「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券將分兩批派發，分別於下周三(20日)及下月10日(周三)，每批名額10萬份，每份價值100元。成功領取的市民，可憑券於每日傍晚6時後，在全港逾1,100間「優質旅遊服務」計劃認可食肆及約100間酒吧，堂食消費滿100元或以上，可享即減100元的餐飲消費優惠。

擬領券的市民須留意，要先在Discover Hong Kong網站的電子平台，預先註冊登記帳戶，再於下周三(20日)早上10時起，以先到先得形式免費領取。市民登入帳戶後，瀏覽參與商戶，選定心儀的食肆或酒吧，再按「新增到我的錢包」領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，之後到心儀食肆消費時再打開「錢包」供相關員工掃碼。

旅發局亦提醒每位登記者只可領取同一餐飲消費券1次，每個帳戶同時只可領取最多1張消費券，如同枱有多於一名顧客持有相同餐廳或酒吧的100元餐飲消費券，可在同一帳單疊加使用；所有限量餐飲消費券自領取日起計30日内有效，所有限量餐飲消費券一經領取，不可刪除或更改。