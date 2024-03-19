旅發局推四大策略引人氣 料今年訪港旅客達4600萬 推穆斯林友善拓客源

政府繼續力谷旅遊業，當中扮演重要角色的旅遊發展局，昨公布旅遊業預測數據，預計今年訪港旅客人次達4,600萬，較去年增加35%。另外，局方亦公布今年的四大工作策略望「引人氣、製財氣」，包括大力開拓穆斯林客源，研究引入「清真食品認證」等穆斯林友善措施。有立法會議員認為，清真食品認證工作複雜，執行須謹慎並對穆斯林文化做足功課。
旅發局回顧去年旅客數字指，2023年錄3,400萬旅客人次，當中半數是過夜旅客，平均留港3.6晚，人均消費6,900元，均較疫前2018年的相關數字高。至於今年1至2月，訪港旅客有780萬人次，相等於疫情前(即2018年同期)的73%。當中內地及東南亞市場依然是主要客源，其他亞洲旅客如韓、台均只回復至疫情前的六成，而日本客受匯率等因素影響，回復不足一半。長途市場表現則與內地市場相若，回復至72%。
旅發局總幹事程鼎一稱，本港旅業仍面對經濟前景不明朗、人手短缺等挑戰，但亦有不少機遇促進發展，如香港持獨有角色，多元文化匯聚；預料2024年旅客數字達4,600萬人次，旅客平均留港3.2晚，人均消費約5,800元、與2019年相若，認為在新的旅遊及消費模式下是「合理且好的數字」，強調循序漸進回升很重要，「若一下子上到6,000萬人次水平，也不是好事。」至於旅發局今年四大工作重點策略，包括舉辦和支持國際大型盛事、拓展多元化旅遊體驗、強化客源市場宣傳，及提升服務質素。旅發局表示，今年將舉辦6大旗艦盛事，包括香港國際龍舟邀請賽、香港單車節等，亦會全力支持及宣傳在港舉行的國際盛事，而不同中西節日和活動亦會提升旅遊元素。程鼎一又稱，希望透過全方位推廣，向全球旅客展示香港的豐富活動，激發來港意欲，引來「人氣」，再聯同業界提供各式旅遊體驗，刺激消費製造「財氣」，繼而透過旅客分享訪港「正評」，創造「名氣」。
引入「清真食品認證」
在強化客源市場方面，旅發局打算與業界合作，加強穆斯林旅遊的基礎設施，將香港打造成為「穆斯林友好」目的地；並邀請穆斯林地區媒體代表親身訪港，參觀本港的「穆斯林友善設施。另外，因應穆斯林基於信仰，禁止食用及飲用豬肉製品或其衍生製品，旅發局正引入「清真食品認證」、「清真餐廳認證」的機構，協助業界提供相關餐飲，以迎合旅客需要。
立法會議員林琳表示，相關認證工作非常複雜，「唔係政府掛個牌就得」，除食物不可有豬肉外，煮食用具亦不可以接觸豬肉，她認為香港小店沒能力達到要求。林又指，現時只有香港回教信託基金總會進行清真食品認證，促旅發局與該組織合作並多作巡查，同時主動接觸香港出名食肆，讓他們進行認證，好讓穆斯林旅客「有啖好食」。林琳強調，「穆斯林市場有好大潛力，但實際工作唔可以馬虎」，若執行出差錯，或對本港國際聲譽造成毀滅性影響；當局亦須對穆斯林文化有足夠了解並推出配套措施，如穆斯林每日需面向指定方向拜神，可在旅遊景點、酒店天花板設方向箭咀，「呢啲嘢好易做，但對旅客而言好窩心、感到受尊重」。
煙火或無人機表演料5月首演
另外，政府支援旅發局重塑「幻彩詠香江」，旅發局指正研究善用3年共3.54億元撥款重塑整個表演，包括加入國際城市元素，透露正招募合作夥伴，料今年內訂立新方案，明年上半年推出全新版本。而維港舉辦煙火或無人機表演，預今年5月首演或配合五一黃金周活動，目前地點及模式未定，該局正與數間機構商討贊助；至於廟街夜市，下月推第二階段「加強版」但範圍暫不延伸。