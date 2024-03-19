旅發局推四大策略引人氣 料今年訪港旅客達4600萬 推穆斯林友善拓客源

旅發局回顧去年旅客數字指，2023年錄3,400萬旅客人次，當中半數是過夜旅客，平均留港3.6晚，人均消費6,900元，均較疫前2018年的相關數字高。至於今年1至2月，訪港旅客有780萬人次，相等於疫情前(即2018年同期)的73%。當中內地及東南亞市場依然是主要客源，其他亞洲旅客如韓、台均只回復至疫情前的六成，而日本客受匯率等因素影響，回復不足一半。長途市場表現則與內地市場相若，回復至72%。

旅發局總幹事程鼎一稱，本港旅業仍面對經濟前景不明朗、人手短缺等挑戰，但亦有不少機遇促進發展，如香港持獨有角色，多元文化匯聚；預料2024年旅客數字達4,600萬人次，旅客平均留港3.2晚，人均消費約5,800元、與2019年相若，認為在新的旅遊及消費模式下是「合理且好的數字」，強調循序漸進回升很重要，「若一下子上到6,000萬人次水平，也不是好事。」至於旅發局今年四大工作重點策略，包括舉辦和支持國際大型盛事、拓展多元化旅遊體驗、強化客源市場宣傳，及提升服務質素。旅發局表示，今年將舉辦6大旗艦盛事，包括香港國際龍舟邀請賽、香港單車節等，亦會全力支持及宣傳在港舉行的國際盛事，而不同中西節日和活動亦會提升旅遊元素。程鼎一又稱，希望透過全方位推廣，向全球旅客展示香港的豐富活動，激發來港意欲，引來「人氣」，再聯同業界提供各式旅遊體驗，刺激消費製造「財氣」，繼而透過旅客分享訪港「正評」，創造「名氣」。