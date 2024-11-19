旅發局稱本港將辦Pokémon GO活動 正洽談大型流行音樂節等盛事

財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(19日)主持記者會，公布2025年上半年香港盛事年表。旅發局總幹事程鼎一透露，正洽談不同盛事來港舉辦，包括國際馬戲團、電競比賽等。

已處理近 100 宗活動查詢

程鼎一表示，自3月成立盛事推展專組後，與本地和海外各單位接洽50多次，主動力爭盛事落戶香港，進一步鞏固本港亞洲盛事之都的美譽。他又表示，至今已經處理近100宗活動查詢，體育、藝術文化和表演娛樂活動各佔三分一，顯示本港獨特的吸引力。從過去幾個月經驗可見，活動主辦單位最關注場地、政府支持和配合及宣傳問題，有些單位需要資訊提供、牌照申請程序等。