旅發局迎來歷年最大規模考察團 推《香港會獎全攻略》吸旅客

旅發局今日(28日)表示，過去一年，香港會獎旅遊復甦強勁，去年 130 萬人次訪港 過夜會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅客）中，有超過 6 成屬會獎旅遊旅客。旅發局又指，上周迎來歷年最大規模的企業會議及獎勵旅遊（會獎旅遊）業界考察團，吸引約110名來自內地﹑東南亞﹑南韓 及印度的業界代表赴港；同時發布全新《香港會獎全攻略》（Hong Kong Incentive Playbook），介紹逾百項香港會獎旅遊活動，讓訪港業界率先玩盡攻略中推介的精選體驗， 深入了解香港豐富的會獎旅遊資源，期望透過他們在各自市場的宣傳推介，吸引更多旅客來港。

旅發局上周二至五(4月23至26日)接待約 110 名內地﹑新加坡﹑馬來西 亞﹑泰國﹑菲律賓﹑印尼﹑南韓及印度的會獎旅遊業界代表，親身來港體驗香港魅力。考察 團行程合共四日三夜，除了場地考察，旅發局也按照不同客源市場的最新旅遊及深度體驗喜 好，為訪港業界代表悉心安排各式各樣的團隊建立行程。

參與考察團的菲律賓 Ark Travel Express Inc. 總裁 Maria Paz Alberto 表示，香港是不少菲律賓人首選的 旅遊目的地，每逢長假期他們都有意赴港旅遊，加上兩地飛行航程較 短，疫情後當地的一些獎勵旅遊團會偏好周五至周日時來港。她透露， 下月將接待一個約 50 人的獎勵旅遊團訪港，也會考慮推介他們體驗香 港的酒吧文化；而今次行程中的扇畫工作坊也是一個新亮點，適合未 來訪港的菲律賓會獎旅客參與。南韓Global Tour經理柳箕賢形容，當地的訪港會獎旅遊市場勢頭強勁，截至目前公司接獲相關的查詢按年增長 1.4 倍，其 中有兩、三家企業客戶、主要是保險公司，正計劃在年內訪港， 預計規模最大的會獎旅遊團達 200 人。