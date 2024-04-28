旅發局迎來歷年最大規模考察團 推《香港會獎全攻略》吸旅客

旅發局今日(28日)表示，過去一年，香港會獎旅遊復甦強勁，去年 130 萬人次訪港 過夜會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅客）中，有超過 6 成屬會獎旅遊旅客。旅發局又指，上周迎來歷年最大規模的企業會議及獎勵旅遊（會獎旅遊）業界考察團，吸引約110名來自內地﹑東南亞﹑南韓 及印度的業界代表赴港；同時發布全新《香港會獎全攻略》（Hong Kong Incentive Playbook），介紹逾百項香港會獎旅遊活動，讓訪港業界率先玩盡攻略中推介的精選體驗， 深入了解香港豐富的會獎旅遊資源，期望透過他們在各自市場的宣傳推介，吸引更多旅客來港。
旅發局上周二至五(4月23至26日)接待約 110 名內地﹑新加坡﹑馬來西 亞﹑泰國﹑菲律賓﹑印尼﹑南韓及印度的會獎旅遊業界代表，親身來港體驗香港魅力。考察 團行程合共四日三夜，除了場地考察，旅發局也按照不同客源市場的最新旅遊及深度體驗喜 好，為訪港業界代表悉心安排各式各樣的團隊建立行程。
參與考察團的菲律賓 Ark Travel Express Inc. 總裁 Maria Paz Alberto 表示，香港是不少菲律賓人首選的 旅遊目的地，每逢長假期他們都有意赴港旅遊，加上兩地飛行航程較 短，疫情後當地的一些獎勵旅遊團會偏好周五至周日時來港。她透露， 下月將接待一個約 50 人的獎勵旅遊團訪港，也會考慮推介他們體驗香 港的酒吧文化；而今次行程中的扇畫工作坊也是一個新亮點，適合未 來訪港的菲律賓會獎旅客參與。南韓Global Tour經理柳箕賢形容，當地的訪港會獎旅遊市場勢頭強勁，截至目前公司接獲相關的查詢按年增長 1.4 倍，其 中有兩、三家企業客戶、主要是保險公司，正計劃在年內訪港， 預計規模最大的會獎旅遊團達 200 人。
推主題式香港會獎旅遊指南
旅發局總幹事程鼎一表示，旅發局今次舉辦歷來最大型的會獎旅遊業界活動，正是連繫內地及海外代理商和本地旅遊業界，透過促進緊密交流和合作，締造更多商機。他又指，旅發局同時推出主題式香港會獎旅遊指南，全方位介紹最潮﹑最新﹑最熱門的旅遊體驗，為不同訪港會獎團隊打造獨特有驚喜的旅程，並邀請業界親身體驗，攜手推廣香港繼續成為會獎旅遊的首選目的地。
《香港會獎全攻略》以專題網站形式登場，涵蓋「文化藝術」﹑「咫尺自然 動靜皆 宜」﹑「大城小區」﹑「日夜繽紛派對」及「香港經典」五大主題，收錄超過100項嶄新和獨 特的會獎旅遊體驗與團隊活動，例如：中式水墨畫工作坊﹑傳統武術太極班﹑「頌缽」感官 體驗﹑森林浴﹑獨木舟﹑手工麻將雕刻工作坊﹑廟宇祈福參拜﹑品嚐地道經典下午茶﹑港式 火鍋﹑烘焙傳統港式糕點﹑認識茶香雞尾酒調製﹑投入懷舊酒吧派對等，包羅萬有，為業界 提供多元的選擇，自由定制會獎旅客香港之行的精彩行程。