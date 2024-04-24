旅發局「旅遊義工」今起接受報名 12年資深義工難忘助移英老人回港尋根

Marco

旅客訪港人生路不熟，若能得當地人的幫助，勢必令旅途更順利。參加「旅遊義工」計劃逾12年的Agnes常在機場、尖沙咀的旅客諮詢中心協助解答疑難，其中協助移英老人回港尋根的經歷更令她畢生難忘，而日常與旅客輕鬆地溝通亦令她充滿正能量。旅發局「旅遊義工」計劃今日起至下月31日推出新一期招募，獲選者將參與由旅發局安排為期約3個月的培訓，並於旅發局旅客諮詢中心和旅發局舉辦的大型活動，以旅遊義工身份，向旅客介紹香港及提供建議。

「旅遊義工」計劃(前稱「老友記」) 2009年成立，至今招募超過100名來自不同界別的香港市民，接待了數以十萬計的訪港旅客。旅發局企業事務總經理李樺表示，旅發局一直推動全港「好客之道」，而計劃現時有65名來自不同界別的義工，當中有三分一是在職人士，包括學生、公司管理人員等，有六成義工服務超過10年。 曾任職跨國公司管理層的Agnes便是服務超過10年的義工之一，Agnes提到，不同地區的旅客諮詢中心接獲的旅客諮詢大不相同，「喺機場大多問點出市區，尖沙咀就會問多啲去邊度玩」；但她認為旅客都很友善，義工工作雖較退休前更忙碌，但自己亦充滿正能量，笑言「好像做完一次大笑瑜伽。」

回顧12年的義工工作，Agnes遇過不少奇事，「試過有個旅客唔見咗老婆」，但她最印象深刻的是2018年一位移民英國多年、白髮蒼蒼的老人帶同兒時的相簿回港尋根，Agnes需協助他找到5歲時拍攝相片的地方，幸成功達成老人心願。那位老人臨離開香港時特別把相簿留給她作答謝，而事件亦讓Agnes成為義工的使命更堅定，「 我要當每個旅客最後一次嚟香港， 盡力做到最好」。 由新加坡回流香港發展的Marco亦已擔任義工6年，他讀書時已是一位背包客周遊列國，期間常獲當地旅遊局協助，令他萌生成為義工幫助旅客的想法。然而，由於科技資訊發達，Marco有感旅客「變得貪心」令行程緊湊，使他協助旅客取捨行程時感挑戰，但他仍樂於和旅客一起發掘香港好玩之處。他希望能夠協助旅客增添旅途色彩，成為連接兩地的船。