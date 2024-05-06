旅發局：業界正經歷轉型陣痛期　追求旅客數字重回疫前水平是不切實際

本港在新冠疫情後積極促進旅遊業復甦，旅遊發展局總幹事程鼎一接受報章專訪時，直言「今時唔同往日」，本港正經歷轉型「陣痛期」，有信心香港定可重新振作，但需要時間，「旅客數字要重回2018、2019年水平是不切實際」。
即使旅客數字已回復至疫前70%，有商戶反映生意追不上復甦速度，程鼎一解釋港人在假期北上消費已成趨勢，「一直以來出境港人數目都多過入境旅客，現在問題是旅客恢復70%，港人離境超過100%，加上消費模式改變，打卡旅客多了，但我不同意有人用『窮遊』形容旅客。」程鼎一指出本港正經歷轉型「陣痛期」，現時是業界自我檢視的時機，反問「不管餐飲或零售，如果你的生意留不住本地人，又如何要求能吸引旅客？」
程鼎一不認同港人欠禮貌
有旅客反映不滿香港商戶欠禮貌，程鼎一不認同港人欠禮貌，因局方在離港問卷調查發現，去年至今出境旅客對本港印象正面，甚至比以往更佳，包括服務態度，相信近月外界矛頭純粹指向某些店舖需要加強服務。他相信飲食業人手短缺是原因之一，旅發局期望透過好客之道運動，鼓勵業界和民間做更多，「不是直接要求你要有禮貌，如今已非25年前那種說教式做法。既然我們是高質素城市，大家是否可『做多一步、好客之道』？我們還會有新金句，當年劉德華提大家『今時今日咁嘅服務態度係唔夠』，同事想到一句現在很流行的，『我就係要呢啲』。」
不少內地旅客參考「小紅書」推介來港旅遊，程鼎一指旅客離港後會在網上分享體驗，當然會包括負面意見，但旅發局留意到所有平台，例如「小紅書」上關於香港的98%是好故事。
政府以至社會各界經常說要「說好香港故事」，程鼎一則感覺有時說得「太濫」，會失去焦點。他指旅發局的工作是從推廣旅遊角度介紹香港，要有特定計劃和故事，包括如何說好故事，針對哪個市場等。