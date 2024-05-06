旅發局：業界正經歷轉型陣痛期　追求旅客數字重回疫前水平是不切實際

本港在新冠疫情後積極促進旅遊業復甦，旅遊發展局總幹事程鼎一接受報章專訪時，直言「今時唔同往日」，本港正經歷轉型「陣痛期」，有信心香港定可重新振作，但需要時間，「旅客數字要重回2018、2019年水平是不切實際」。

即使旅客數字已回復至疫前70%，有商戶反映生意追不上復甦速度，程鼎一解釋港人在假期北上消費已成趨勢，「一直以來出境港人數目都多過入境旅客，現在問題是旅客恢復70%，港人離境超過100%，加上消費模式改變，打卡旅客多了，但我不同意有人用『窮遊』形容旅客。」程鼎一指出本港正經歷轉型「陣痛期」，現時是業界自我檢視的時機，反問「不管餐飲或零售，如果你的生意留不住本地人，又如何要求能吸引旅客？」