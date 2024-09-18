旅發局：8月訪港旅客超445萬人次 9.28辦無人機表演 幻彩詠香江10月推特別版

為迎接十月國慶，本港各界都推出不少活動，其中香港旅發局將在十月國慶推出多項活動及優惠，不只有無人機表演、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日，「幻彩詠香江」亦會有國慶特別版！局方盼活動可豐富市民及訪港旅客體。此外，旅發局公布8月初步訪港旅客數字接近450萬人次，較去年同期上升逾9%。

旅發局將在國慶其間推出一系列活動，其中最早舉行的便是於9月28日(星期六)晚上8時，在灣仔海濱呈獻的「香港馬騰盛世」無人機表演；數架無人機會組成多個具有香港本地特色的場景和慶祝國慶75周年元素圖案；同時融合著名藝術大師徐悲鴻先生的代表作，動態地展現他的繪圖。