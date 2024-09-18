旅發局：8月訪港旅客超445萬人次 9.28辦無人機表演 幻彩詠香江10月推特別版

為迎接十月國慶，本港各界都推出不少活動，其中香港旅發局將在十月國慶推出多項活動及優惠，不只有無人機表演、廟街夜市優惠、全港電車免費乘車日，「幻彩詠香江」亦會有國慶特別版！局方盼活動可豐富市民及訪港旅客體。此外，旅發局公布8月初步訪港旅客數字接近450萬人次，較去年同期上升逾9%。
旅發局將在國慶其間推出一系列活動，其中最早舉行的便是於9月28日(星期六)晚上8時，在灣仔海濱呈獻的「香港馬騰盛世」無人機表演；數架無人機會組成多個具有香港本地特色的場景和慶祝國慶75周年元素圖案；同時融合著名藝術大師徐悲鴻先生的代表作，動態地展現他的繪圖。
旅發局亦會全力支持由旅遊事務署於9月30日晚舉行的「新生代千人合 唱賀國慶」，屆時將有無人機表演、青年團體獻技演出、逾千名學生演唱等。
10 月幻彩詠香江設國慶特別版
整個10月每晚8時上演的「幻彩詠香江」亦會推出慶祝中華人民共和國成立 75 周年國慶特別版，匯演會設置更多光束燈加強燈光效果，並於 維港兩岸多幢大廈屏幕加入多款令人目不暇給的動態圖案及祝賀國慶訊息。在 10 月 26 日 （星期六）晚，部分參與匯演的大廈更會加插樓頂煙火效果，進一步提升城中歡樂氛圍，為 市民及旅客帶來更具動感的視覺與聽覺體驗。
除表演活動外，旅發局亦會推出折扣優惠，如「食聚廟街」夜市食檔將於10月1日至7日期間推出消費優惠，市民及旅客購買指定 美食，可享75折優惠；而國慶日（10 月 1 日）當日，旅發局亦贊助香港電車舉辦電車免費乘車日，全港市民 及旅客當天可無限次免費乘搭電車遊港島。為方便市民及旅客能夠在旅發局Discover Hong Kong一站式平台特設黃金周專頁 ，輕鬆掌握十一國慶黃金周的最新資訊。
旅發局總幹事程鼎一表示，適逢今年是國慶 75 周年，於十一黃金周期間全港有多達 400 項不同慶祝活動，旅發局也加強在內地市場推出一系列的宣傳，吸引旅客在黃金周期間訪港，親身感受香港多姿多彩的旅遊體驗。
與內地出行及生活服務指南平台合作
旅發局亦與內地出行及生活服務指南平台「高德地圖」合作，共同推出「國慶暢遊香港計 劃」，呈現香港的旅遊好去處，透過獎賞鼓勵旅客遊走各區，刺激消費。
作為頭炮推廣， 「高德地圖」會向旅客派發總值超過港幣 1 千萬元的「Call 車」獎賞。旅客即日起至 10 月 7 日（星期一）期間，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取港幣 180 元的「Call 車紅包」，以及享有車費 8 折優惠。未來，旅發局會聯合「高德地圖」推出 夜遊香港攻略，為旅客推介更多精彩晚間行程建議。