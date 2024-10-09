旅議會促西九辦夜間活動　吸引過夜旅客

香港受惠於剛過去的十一黃金周，迎來約122萬名內地旅客。旅遊業議會指過夜旅客比例佔約70%，比去年的約50%增加不少。旅議會建議政府在西九等維港海旁地方舉辦夜間活動，吸引更多過夜旅客。

旅議會今日舉辦傳媒茶敍，旅議會主席徐王美倫形容香港旅遊業仍在復甦階段，入境旅客數字回復至疫情前約70%。她希望香港可充分發揮「引進來，走出去」的雙向平台角色，「引進來」方面，特區政府可持續打造盛事旅遊及串連業界的旅遊產品，以及培育具特色的深度遊行程吸引入境旅客。「走出去」方面，香港應加強與內地及海外政府文旅相關機構及業界的聯繫，針對主要發展旅遊的內地城市，組織一系列香港業界考察團。

有關「熊貓經濟」，總幹事楊淑芬指最近接獲相關查詢，但坦言目前推出相關旅遊產品尚未成熟，因目前主要只是集中在南區有海洋公園、相關裝飾等，要留待中央贈港的一對大熊貓以及一對港產大熊貓與公眾見面，再計劃更多詳情。

副主席謝淦廷指不少旅客認為香港最吸引的是夜景，他建議大力推動夜經濟，發展「夜購、夜食、夜遊、夜賞」等夜間深度遊活動，特別是重新打造具香港特色的夜間表演，運用中環灣仔海濱長廊、西九文化區等維港海旁地方匯聚人流，希望這些夜生活可令遊客逗留多一兩晚。