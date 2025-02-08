旅議會稱本地缺外語導遊影響接待，冀政府提供更多培訓

今年內地春節黃金周期間，有140萬人次旅客訪港，當中120萬人次為内地旅客，佔入境旅客八成半。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，訪港旅客人數較預期少一些，但滿意整體數字，尤其旅行團遊客上升，有約79,000人是跟團來港，當中8成3是過夜旅客，他們平均在港逗留2至3晚，比去年的1至2晚多。

楊淑芬出席電台節目指現時本港旅遊業人手不足，例如欠缺外語導遊。泰國等東南亞國家市民都有興趣來港旅行，但因為沒有足夠泰語導遊，令旅行社不敢接團，希望當局加強提供培訓。外遊方面，楊淑芬表示，今年農曆新年假期的機票預訂數目，比去年增加7成，主要目的地是日本，其次是台灣，農曆新年去內地旅行的港人就比較少。她說去年春節本港有1,700多團外遊，今年新春只有約1,400多個團，數字比較差，其中一個原因是今年聖誕節與農曆新年假期較近，不少市民聖誕時已出外旅行。她又說，最近網上詐騙猖獗亦影響旅行團生意，部分市民對旅行團在社交網頁的廣告有戒心，因此直接向航空公司購買機票。