日本地震｜旅行社指有應急小組短時間內聯絡過千名旅客　保險業稱旅保在8月8日地震前劃界

日本宮崎縣對開海域在8月8日發生7.1級地震，當局發出巨大地震預警。本港旅行社指暫時無影響行程，公司有應急小組，可在短時間內聯絡過千名旅客，有信心可處理突發情況。保險業稱旅遊保險保障在8月8日地震劃界，如果市民在地震發生前購買保險會獲保障。

東瀛遊執行董事禤國全今早在電台節目表示，旅客知悉發出巨大地震預警或有憂慮，接獲部分團友的查詢。但由於只屬預警，如客人決定不出發，旅行社不會作賠償。他指目前有80個旅行團、約2,000名團友在日本。他強調公司有應急小組，例如當年日本的「3.11」大地震，可在短時間內聯絡過千名旅客，有經驗處理突發情況。禤國全說未見過日本發出類似的警告，估計可能因為當地正值黃金周假期，提醒民眾玩樂之餘，要留意地震風險。