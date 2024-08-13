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2024-08-13 10:55:20

日本地震｜旅行社指有應急小組短時間內聯絡過千名旅客　保險業稱旅保在8月8日地震前劃界

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日本地震｜旅行社指有應急小組短時間內聯絡過千名旅客　保險業稱旅保在8月8日地震前劃界(美聯社圖片)

日本地震｜旅行社指有應急小組短時間內聯絡過千名旅客　保險業稱旅保在8月8日地震前劃界(美聯社圖片)

日本宮崎縣對開海域在8月8日發生7.1級地震，當局發出巨大地震預警。本港旅行社指暫時無影響行程，公司有應急小組，可在短時間內聯絡過千名旅客，有信心可處理突發情況。保險業稱旅遊保險保障在8月8日地震劃界，如果市民在地震發生前購買保險會獲保障。

東瀛遊執行董事禤國全今早在電台節目表示，旅客知悉發出巨大地震預警或有憂慮，接獲部分團友的查詢。但由於只屬預警，如客人決定不出發，旅行社不會作賠償。他指目前有80個旅行團、約2,000名團友在日本。他強調公司有應急小組，例如當年日本的「3.11」大地震，可在短時間內聯絡過千名旅客，有經驗處理突發情況。禤國全說未見過日本發出類似的警告，估計可能因為當地正值黃金周假期，提醒民眾玩樂之餘，要留意地震風險。

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呼籲在買機票後盡快買旅遊保險

保險業聯會行政總監劉佩玲在同一節目表示，旅遊保險保障在8月8日地震劃界。如果旅客在8月8日於宮崎縣當地受地震影響，而提早結束行程或導致行程延誤，旅遊保險可發揮保障作用。她指出如果市民要前往震央附近的目的地，而打算取消行程，可向旅行社、航空公司或酒店索取退款，如仍有餘款，可向保險公司申請賠償。劉佩玲補充說，業界會基於日本氣象專家的界定再決定賠償與否，市民最好在買機票後盡快買旅遊保險，保單會即時生效。

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