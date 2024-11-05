早前非禮罪成曾有精神科紀錄 男子闖法院圖襲裁判官

九龍城裁判法院發生旁聽人士持刀企圖襲擊裁判官案。一名男子懷疑不滿裁判官王證瑜早前就其案件作出的裁決，昨早到法庭旁聽該裁判官審理案件，其間突然取出一把刀衝向法官席，庭警見狀馬上制止，男子事敗後逃離法庭，在庭外被兩名等候上庭的警員制服。警方指，被捕人有精神科紀錄，被捕時情緒不穩定，與3名受傷警員分別送院治理。
事發昨早10時許，一名32歲李姓男子到九龍城裁判法院8樓第八庭，旁聽由王官審理的案件，其間他突然從袋中取出一把長46厘米的利刀，由旁聽席衝向裁判官企圖施襲。現場消息指，王官見狀臨危不亂避開並離開法庭，庭內則有律師受驚躲在枱下暫避。當刻庭內一名女庭警見狀，隨即上前制止，疑犯見事敗立即逃去，庭內兩名待上庭的中央交通違例檢控組男警馬上追出，在庭外與女庭警合力制服他。
4人同受傷送院
警方西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳指，事件中3名警員分別腳部擦傷、扭傷和割傷手部，疑犯亦受輕傷和精神不穩定，4人分別送院治理。他表示，疑犯涉嫌企圖傷人被捕，現正被扣留調查，又稱疑犯過往有接受政府精神科醫生治療的紀錄。事發後警方在法院出入口調查，包括在一輛懷疑屬於疑犯的單車蒐證，爆炸品處理課人員亦到場戒備。
隨身物品檢獲疑犯判決書
此外，警方在疑犯的隨身物品檢獲4把長約27至46厘米不等的利刀，包括犯案時手持、全新長46厘米利刀，又檢獲4樽有易燃成分的溶液及2樽粉末。疑犯作案時，亦有攜帶一份刑事案件判決書及文件，並寫有對該宗案件裁決的不滿，警方經對比身份後確認他就是案件涉案人。
據悉，疑犯2020年涉嫌干犯一宗在港鐵發生的非禮案，及後被王證瑜判處罪成入獄21日，向高等法院上訴亦被駁回，不排除有人懷恨在心報復。