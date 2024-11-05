早前非禮罪成曾有精神科紀錄 男子闖法院圖襲裁判官

九龍城裁判法院發生旁聽人士持刀企圖襲擊裁判官案。一名男子懷疑不滿裁判官王證瑜早前就其案件作出的裁決，昨早到法庭旁聽該裁判官審理案件，其間突然取出一把刀衝向法官席，庭警見狀馬上制止，男子事敗後逃離法庭，在庭外被兩名等候上庭的警員制服。警方指，被捕人有精神科紀錄，被捕時情緒不穩定，與3名受傷警員分別送院治理。

事發昨早10時許，一名32歲李姓男子到九龍城裁判法院8樓第八庭，旁聽由王官審理的案件，其間他突然從袋中取出一把長46厘米的利刀，由旁聽席衝向裁判官企圖施襲。現場消息指，王官見狀臨危不亂避開並離開法庭，庭內則有律師受驚躲在枱下暫避。當刻庭內一名女庭警見狀，隨即上前制止，疑犯見事敗立即逃去，庭內兩名待上庭的中央交通違例檢控組男警馬上追出，在庭外與女庭警合力制服他。